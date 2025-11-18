البناء: مسؤول أوروبي يحذر عن مخطط إسرائيلي لإقامة منطقة عازلة في الجنوب

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

كشف مسؤول أوروبي عن مخطط إسرائيلي لإقامة منطقة عازلة في الجنوب لضرورات الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي الممتدّ من جنوب لبنان إلى الجنوب السوري، مشيراً لـ»البناء» إلى أنّ كلّ الوقائع الجغرافية والحركة الميدانية والمؤشرات والنقاشات الدبلوماسية مع الأمم المتحدة واليونفيل وفي دوائر القرار تؤكد هذا الأمر، لا سيما تكرار الاعتداء الإسرائيلي على قوات الطوارئ وعلى الجيش اللبناني في الجنوب واتهامهما بتغطية حزب الله كذريعة لدفعهما للانسحاب لكي تستفرد «إسرائيل» بالمنطقة وتنفذ مخططها.



ودعا المسؤول الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة لملء الفراغ الذي ستخلفه قوات اليونفيل عندما تنتهي مهامها بعد سنة تقريباً، ويمكن أن تكون قوات أوروبية مشتركة بديلاً عن اليونيفيل.



وعلمت «البناء» أنّ قائد القوات الدولية في لبنان عرض على الرئيس بري تشكيل قوات أوروبية لتكون بديلاً عن القوات الدولية، فرحب الرئيس بري بهذا الأمر مبدياً استعداده للمساعدة لتسهيل هذا الأمر على المستوى اللبناني.