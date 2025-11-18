living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025

18
NOVEMBER
2025
النهار: "العودة" السعودية تتوّج المؤتمر الاستثماري... "حزب الله" يشوّش و"ينصح" بوقف التضييق

 

 

 

 

الأخبار: الحصار يشتد: من الإطار العام إلى أدق التفاصيل
قاسم ينصح: إبتعدوا عن القرض الحسن
عدالة الشرع: المجازر "مجرد جنح"

 

 

 


الديار: الرهان على محطات إقليميّة ودوليّة تمنيات لا وقائع
قاسم يدعو لوقف التنازلات: حذار «القرض الحسن»!
حضور سعودي والأمل في خطوات عمليّة لاحقة... وعيسى يزور الرؤساء الثلاثة

 

 

 


اللواء: لبنان بند رئيسي في القمة الأميركية - السعودية.. وعون يشدِّد على رفض التصعيد
لقاءات رئاسية للأمير يزيد بن فرحان.. ووفد إقتصادي سعودي كبير في مؤتمر «بيروت وان»

 

 

 

 

البناء: مجلس الأمن أقرّ خطة ترامب… الدولة الفلسطينية ونزع السلاح… رفض برفض | الانتخابات العراقية تعيد للإطار التنسيقي الكتلة الأكبر مع تسمية رئيس الحكومة | قاسم: عفيف قائد إعلامي كبير… لا للوصاية الأميركية… الهجوم على برّي آثم

 

 

 

 

الجمهورية: واشنطن ملنزمة بدفع مسار الحل
عيسى يتسلم الأجندة الأميركية في لبنان

 

 


?l'orient le jour: Taëf, les armes et l’avenir du système : et les chrétiens dans tout ça 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى باشر نشاطه الرسمي في لبنان
مصدر لـ «الأنباء»: بري ثابت في وجه الحملات

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يوافق على بيع السعودية مقاتلات «إف 35»

