عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025

النهار: "العودة" السعودية تتوّج المؤتمر الاستثماري... "حزب الله" يشوّش و"ينصح" بوقف التضييق

الأخبار: الحصار يشتد: من الإطار العام إلى أدق التفاصيل

قاسم ينصح: إبتعدوا عن القرض الحسن

عدالة الشرع: المجازر "مجرد جنح"



الديار: الرهان على محطات إقليميّة ودوليّة تمنيات لا وقائع

قاسم يدعو لوقف التنازلات: حذار «القرض الحسن»!

حضور سعودي والأمل في خطوات عمليّة لاحقة... وعيسى يزور الرؤساء الثلاثة



اللواء: لبنان بند رئيسي في القمة الأميركية - السعودية.. وعون يشدِّد على رفض التصعيد

لقاءات رئاسية للأمير يزيد بن فرحان.. ووفد إقتصادي سعودي كبير في مؤتمر «بيروت وان»

البناء: مجلس الأمن أقرّ خطة ترامب… الدولة الفلسطينية ونزع السلاح… رفض برفض | الانتخابات العراقية تعيد للإطار التنسيقي الكتلة الأكبر مع تسمية رئيس الحكومة | قاسم: عفيف قائد إعلامي كبير… لا للوصاية الأميركية… الهجوم على برّي آثم

الجمهورية: واشنطن ملنزمة بدفع مسار الحل

عيسى يتسلم الأجندة الأميركية في لبنان



?l'orient le jour: Taëf, les armes et l’avenir du système : et les chrétiens dans tout ça



الأنباء الكويتية: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى باشر نشاطه الرسمي في لبنان

مصدر لـ «الأنباء»: بري ثابت في وجه الحملات

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يوافق على بيع السعودية مقاتلات «إف 35»