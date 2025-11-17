تجمع غداً أمام "جرائم المعلوماتية" مع استمرار استدعاء ناشطي التيار الوطني الحر!

A + A -

يُنظَّم صباح الثلثاء الساعة ٩ صباحاً تجمُع احتجاجي أمام مكتب جرائم المعلوماتية، بعد استدعاء الناشط جوي أبي اللمع مجدداً.

وكان أبي اللمع قد أطلق سراحه الأسبوع الفائت، ورفضَ توقيعَ تعهدٍ بعدم التعرض للنائب ابراهيم كنعان على اعتبار أنه لم يتجاوز حدود النقد السياسي المشروع على وسائل التواصل الإجتماعي.

وجاء في الدعوة للتجمع: "مجدداً… استدعاءات تطال ناشطين من التيار الوطني الحر!

فقط لأنهم عبّروا عن رأيهم السياسي في بلد يُفترض أنه بلد الحريات.

التضييق على الكلمة الحرة مش بس تعدّي على أشخاص… هو رسالة واضحة إنو مساحة الرأي المستقل عم تنسحق يوم بعد يوم.

لن نسكت. فلنقف معاً دفاعاً عن حرية التعبير، ولنُثبت أن الصوت الحر أقوى من أي استدعاء أو قمع.

غداً الثلثاء ٩ صباحاً- مكتب جرائم المعلوماتية".