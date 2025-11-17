المحامي وسيم بو طايع: ١٧٥١ شكراً!

A + A -

كتب المحامي وسيم بو طايع على "فايسبوك": زميلاتي و زملائي الاعزاء، ١٧٥١ شكرا لثقتكم في انتخابات النقابة، ورغم أن النتيجة لم تمنحني مقعداً أساسياً، وحللتُ رديفاً، إلا أنكم منحتموني ما هو أهم من الفوز: منحتموني الشرعية الحقيقية المبنية على القناعة لا على الأرقام، وعلى المواقف لا على المناصب.

وأضاف بو طايع: إن حجم الأصوات التي حصلت عليها هو رسالة واضحة بأن الطريق الذي أسير فيه هو الطريق الصحيح. وأن هناك من يقدّر الصدق والالتزام والعمل النظيف. وهذا بحد ذاته فوز لا يُقاس بنتائج الصناديق، بل بقلوبكم وأنتم أصحابها.

وتابع: أعدكم أن وجودي خارج المجلس لن يكون غياباً، بل حضوراً أقوى، ومسؤولية أكبر، وإيماناً متجذراً بأن خدمة المهنة لا تحتاج مقعداً بل تحتاج إرادة.

وختم: شكراً لكل من آمن، ومن دعم، ومن قال كلمة طيبة، ومن نظر إليّ نظرة ثقة.

هذا الدعم سيبقى وقودي في كل خطوة قادمة