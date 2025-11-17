الرئيس عون التقى وفد اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الامام الصدر ورفيقيه واكد ان الإمام المغيّب ليس إمام الطائفة الشيعية فحسب بل إمام كل الوطن

A + A -

رئيس الجمهورية استمع من وفد نقابة المدارس في الأطراف الى مطالبهم

وشدد على دور العلم في نهضة لبنان ومستقبله

الرئيس عون استقبل المدعي العام التمييزي

واطمأن الى صحة الفنان احسان صادق

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه" الذي ضم السادة: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، العميد مرشد سليمان نائب المدير العام لامن الدولة، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، السيدة مليحة الصدر، السيدة مريم قنديل.

وعرض الوفد آخر المعطيات المتصلة بقضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي السيد عباس بدر الدين، في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على القضية ومنها الملف الذي سلمته السلطات الليبية للقضاء اللبناني حول التحقيق الذي أجرته في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

واكد الرئيس عون للوفد ان الإمام المغيّب ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب، بل هو إمام كل الوطن، وانه يتابع شخصياً كل ما يتصل بهذه القضية على مختلف المستويات.





نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الاطراف

واستقبل الرئيس عون وفد نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف برئاسة السيد ربيع بزي، واستمع من أعضاء الوفد الى الصعوبات التي يواجهونها، وعمل النقابة في سبيل الاستمرار في تأمين التعليم للطلاب من مختلف الاعمار وفي كافة المناطق اللبنانية.

والقى السيد ربيع بزي كلمة باسم الوفد عرض فيها للواقع التربوي بشكل عام، مشدداً على عمق العلاقة بين المدارس التعليمية الخاصة والجسم التربوي وأولياء الطلاب بشكل خاص، مشيراً الى ان همّ النقابة هو إبقاء التعليم "رسالة وليس تجارة".

ولفت الى انه على الرغم من العمل في ظل القانون رقم 515، والاكتفاء بالمنحة المدرسية المخصصة لافراد الجيش اللبناني واستيفاء رسوم قليلة جداً نسبة الى باقي المدارس، الا ان المدارس الخاصة في الأطراف لا تزال مهمشة، وتعاني من مشاكل في ما خص اساتذتها في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات، مع العلم "انها ليست عبئاً على الدولة، بل ركيزة من ركائز التربية في لبنان، وتستحق ان يتم انصافها"، وطالب بدعم هذه المدارس كي تبقى أبوابها مفتوحة.

ورد الرئيس عون محيياً أعضاء الوفد على الرسالة التربوية التي يؤدونها، على الرغم من كل الصعوبات التي يعيشها البلد، مؤكداً وقوفه الى جانب كل ما من شأنه دعم العلم والمعرفة وتأمينه الى الطلاب الى أي طبقة اجتماعية انتموا، فالعلم أساسي في نهضة لبنان وتأمين مستقبل مشرق له، واستمرار أبنائه في التميّز أينما كانوا باعتراف المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، رهن بما يحصّله من علم وثقافة.

المدعي العام التمييزي

وفي قصر بعبدا، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

اطمئنان الى صحة احسان صادق

من جهة أخرى، اجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بالفنانة القديرة السيدة سميرة بارودي، مطمئناً الى صحة زوجها الفنان الكبير النقيب احسان صادق، الذي يخضع للعلاج في مستشفى مار يوسف- الدورة بعد اصابته بوعكة صحية.

