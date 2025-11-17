3 أيام متبقية.. كم بلغ عدد المغتربين المسجلين إلى الآن؟

A + A -

أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين في بيان، أنه "في إطار متابعة التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، تم لغاية تاريخ 17/11/2025، تسجيل 87,067 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات تسلمت منها 56,764 طلبا، ويجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع القوائم الانتخابية، وفقا للأصول القانونية المعتمدة".

وختم: "مع تبقي ثلاثة أيام فقط لانتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، تجدّد الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، إلى الإسراع في تسجيل طلباتهم، حفاظا على حقهم في الإقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية".