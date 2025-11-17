بيان هام صادر عن قطاع الانتشار في التيار

A + A -

أصدر قطاع الانتشار في التيار البيان التالي:



الى احبّائنا المنتشرين اللبنانيين المناصرين لنا في العالم،

في ظل العجز الذي تظهره السلطة في تطبيقها لقانون الانتخابات بما يمسّ حق المنتشرين اللبنانيين بالاقتراع لنواب الانتشار في العالم او لنواب دوائرهم في لبنان،

وفي ظلّ التخبّط الحاصل والحيرة التي تصيب المنتشرين حول وجوب او عدم وجوب تسجيلهم للاقتراع من اماكن اقامتهم في دول الانتشار،

وبسبب الخوف الذي يمتلكنا من وجود نوايا ومصالح مشتركة لدى المتصارعين حول "تطيير" حق المنتشرين في الاقتراع من الخارج وفي التمثيل المباشر لهم في الخارج وفي الترشّح في دول الانتشار،

نوصيكم او نوجّهكم بضرورة التسجيل لكل من لا يستطيع المجيء الى لبنان للاقتراع فيه، ولكل من يرغب بالتصويت لنواب الانتشار وذلك قبل الخميس المقبل في 20 تشرين الثاني 2025، وهي المدة النهائية للتسجيل بحسب ما ينص عليه قانون الانتخابات النافذ، والذي تمتنع الحكومة عن تنفيذه حتّى الآن، مما يضع حقّكم في الاقتراع في الخارج في دائرة الخطر الشديد.

ان احترام هذه المهلة يضمن حقكم بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي من اماكن اقامتكم في دول الانتشار، خاصةً اذا كنتم لا تستطيعون المجيء الى لبنان.

ودمتم للبنان.