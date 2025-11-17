living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان هام صادر عن قطاع الانتشار في التيار

17
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر قطاع الانتشار في التيار  البيان التالي: 


الى احبّائنا المنتشرين اللبنانيين المناصرين لنا في العالم، 
في ظل العجز الذي تظهره السلطة في تطبيقها لقانون الانتخابات بما يمسّ حق المنتشرين اللبنانيين بالاقتراع لنواب الانتشار في العالم او لنواب دوائرهم في لبنان، 
وفي ظلّ التخبّط الحاصل والحيرة التي تصيب المنتشرين حول وجوب او عدم وجوب تسجيلهم للاقتراع من اماكن اقامتهم في دول الانتشار، 
وبسبب الخوف الذي يمتلكنا من وجود نوايا ومصالح مشتركة لدى المتصارعين حول "تطيير" حق المنتشرين في الاقتراع من الخارج وفي التمثيل المباشر لهم في الخارج وفي الترشّح في دول الانتشار،
نوصيكم او نوجّهكم بضرورة التسجيل لكل من لا يستطيع المجيء الى لبنان للاقتراع فيه، ولكل من يرغب بالتصويت لنواب الانتشار وذلك قبل الخميس المقبل في 20 تشرين الثاني 2025،  وهي المدة النهائية للتسجيل بحسب ما ينص عليه قانون الانتخابات النافذ، والذي تمتنع الحكومة عن تنفيذه حتّى الآن، مما يضع حقّكم في الاقتراع في الخارج في دائرة الخطر الشديد.
ان احترام هذه المهلة يضمن حقكم بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي من اماكن اقامتكم في دول الانتشار، خاصةً اذا كنتم لا تستطيعون المجيء الى لبنان.  
ودمتم للبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout