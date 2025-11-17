Visita de Bassil a Baalbek y Zahle: “Los corruptos” contra el presidente de la República son pequeños agentes que quieren arruinar el país... Y los montes se liberaron con la sangre de musulmanes y cristianos juntos

A + A -

El presidente del Movimiento patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, visitó el distrito de Baalbek-Hermel, y comenzó su visita al monasterio de Nuestra Señora de Maounat en Baalbek.La visita comenzó con una oración de agradecimiento, tras la cual Bassil escuchó al padre Charbel Trad explicar la historia del monasterio, señalando que este constituía un punto de encuentro y un espacio de convivencia entre cristianos y musulmanes, y que también tenía un papel político y nacional, ya que cada vez que el imán Musa al-Sadr visitaba la ciudad, se detenía en el monasterio.Añadió: “El monasterio acogió a muchos de nuestros familiares en Baalbek-Hermel durante la última guerra y, a pesar de los bombardeos, no hicimos distinciones entre las personas y recibimos a todos, al tiempo que continuamos con las misas como de costumbre”.Bassil concluyó su visita al monasterio con unas palabras que escribió en el libro de oro.Visita a DoursA continuación, se trasladó a Dours, donde inauguró la oficina del partido y se dirigió a la casa de Shouki Najim, donde celebró una reunión que incluyó un “desayuno”.Bassil afirmó que no habíamos venido a esta zona para abrir una nueva oficina, sino para abrir una nueva puerta en una zona que solo ha conocido la nobleza, y añadió: Nos reunimos en la casa de Rafik Bashir al-Jamil y hoy algunos compañeros de Bashir no saben lo que significan los 10 452 km² y cuando aceptan que se construya un muro dentro de los 10 452 km² no son compañeros de Bashir.Bassil dijo: “Estamos en una zona con mucha historia de Líbano”, señalando que los cristianos y los musulmanes lucharon en ella, y subrayando que representamos un mensaje que se extendió por esta tierra y que permanecerá con sus conceptos porque representa a todas las personas, y es un mensaje de amor, paz y convivencia.Bassil añadió: “Si el movimiento permanece cerrado en sí mismo, desaparecerá, y si se abre, aunque pierda a algunas personas, se enriquecerá con los que están fuera y se enriquecerán con él, y esto también se aplica a la esencia de la causa del movimiento y del Líbano, cuya división no aceptamos, pues quien prescinda de vosotros aquí para contentarse con el Monte Líbano es que no entiende lo que es el Líbano”.Y continuó: “No venimos aquí para superar a la resistencia y renegar de sus mártires, sino para decir que queremos el Estado y el Líbano, que es nuestro refugio. Debemos saber que Siria ha cambiado y tiene un nuevo régimen, y que el Bekaa no solo defiende su propio territorio, sino también el Líbano, ya que cuando caiga el Bekaa, caerá todo el Líbano. Debemos mantener nuestra dignidad y nuestro amor por los demás, aunque discrepemos con ellos.Bassil concluyó diciendo: “Leemos la realidad y convivimos con ella, pero no cometemos errores fatales que acaben con nuestra existencia y con 10 452 km, por eso el Bekaa nos importa en su totalidad”.También hubo una intervención del profesor Shouki Najim y del coordinador de cursos Joseph Karam, así como un poema recitado por el Sr. Maroun Yaghi.Encuentro en Nuestra Señora El Beshara en ChleifaA continuación, Bassil visitó la localidad de Chleifa y depositó una corona de flores en el monumento a los mártires de las Fuerzas Armadas.A continuación, se trasladó a la iglesia de Nuestra Señora El Beshara de los ortodoxos romanos, donde fue recibido por el padre Ghassan Barakat, quien señaló que “hoy nos reunimos ante la mirada de Nuestra Señora de la Anunciación y nuestros corazones se elevan en oración”, y añadió: “Su presencia entre nosotros es una muestra de aprecio hacia Shleifa y la iglesia, y rezamos para que este encuentro sea un punto de encuentro para los hijos de la región”.A continuación, el padre Barakat entregó una icona de la Virgen como regalo a Bassil antes de trasladarse al salón de la iglesia para reunirse con los habitantes de la localidad.El presidente de “movimiento” señaló en su discurso que “la región de Baalbek nos importa en Al-Tayyar y podemos hablar de la bondad y la lealtad de sus habitantes y de todos los militares de todos los rangos que han caído mártires o heridos”.Y añadió: “Pensamos en el ejército y en los militares retirados y en el gran encuentro con ellos el 23 de noviembre en Baltaia, para vivir en este encuentro de homenaje el verdadero significado de la independencia”.Bassil afirmó: “Esta región simboliza el encuentro que encarnamos en nuestras ideas, porque la alternativa es la ruina y la lucha. El ser humano lucha por mantener su identidad y su tierra, y hoy venimos a decir palabras amables y a tender la mano a todos, porque las personas deben vivir en paz unas con otras y no con miedo, y este es nuestro mensaje en Oriente.Bassil añadió: “Si nuestro objetivo es la paz y tender la mano al otro y entre nosotros como cristianos, esto es algo obvio y natural, y no cerrar carreteras ni otras cosas”.Y continuó: “¿Cómo podemos permanecer si no conocemos el valor de los dispersos? ¿Solo queremos su dinero y no nos fijamos en su identidad y nacionalidad? Los expatriados necesitan atención y apoyan con su bondad a este país, ¿cómo podemos negarles sus derechos electorales y permitir que intereses mezquinos los separen de su patria? En lugar de compartir los logros que hemos conseguido para la diáspora y para el Líbano, vemos que ellos los desperdician y por eso vemos cómo se debilita nuestra sociedad”.Bassil afirmó: “Chleifa es una localidad alejada del centro y desfavorecida, y cuando hablamos de descentralización, esta garantiza a esta región y a otras la protección sin condiciones cuando vuestros fondos proceden de vosotros y se quedan entre vosotros, lo que beneficia tanto a cristianos como a musulmanes”.Almuerzo para militares retiradosBassil concluyó su visita al Líbano participando en un almuerzo para militares retirados en Zahle y el Líbano. En su discurso, afirmó que “el movimiento nació del seno de la institución militar y lo que hemos vivido juntos es, sencillamente, la lógica del Estado frente a la lógica de la anarquía, la lógica del ejército frente a la lógica de las milicias”. Y añadió: “Esta milicia adoptó formas militares durante la guerra, pero continuó en tiempos de paz con formas civiles dentro del Estado”.A la celebración asistieron los diputados Salim Aoun y Samer al-Tom, el exministro Gaby Leon, el vicepresidente del Movimiento para Asuntos Administrativos, Ghassan al-Khoury, la autoridad judicial de Zahle y una multitud de militares retirados.Bassil señaló que “el partido conmemora la independencia con una ceremonia que se celebrará en el teatro “Al-Palatia” el 23 de noviembre y en la que participarán militares retirados”. Aclaró que el objetivo es recordar quiénes somos, quiénes son ustedes, quién es el ejército, cuál es su papel y cuál es su importancia. Dijo: “Ustedes han dado mucho y el Estado no les ha correspondido, por lo que estamos de su lado en lo que respecta a sus derechos. Nos reunimos para vivir juntos el significado de la independencia y expresarlo con nuestras ideas, para vivir y escuchar sus testimonios sobre las etapas que han vivido”.Bassil afirmó: “Nos reunimos para poder hablar en nombre del ejército, decir las palabras políticas que el ejército no puede decir, ya que ni el comandante del ejército, ni el oficial, ni el soldado pueden hablar, pero pueden identificarse con las ideas que expresamos”.Y añadió: “Le atribuyen al ejército grandes posibilidades sin darle los medios para ello, pues al ejército no le falta voluntad, sino decisión y armas. El ejército es capaz de enfrentarse y resistir, y no debemos exigirle más de lo que puede dar ni privarle de los medios para soportar más”.Bassil continuó: “Hemos oído al presidente de la República quejarse en los medios de comunicación de quienes le “perjudican” en el extranjero, y estos “perjudican” al ejército y convocan al Congreso más de una vez para no armar al ejército con el pretexto de que, si se arma al ejército, las armas irán a parar a manos de los “chiítas”. No piden que se entreguen las armas de Hezbollah al ejército, sino que se destruyan y se hagan explotar, y lo único que quieren es que el ejército siga siendo débil”.Bassil añadió: “Estos han “corrompido” al ejército y siguen haciéndolo para que no se arme, y estos mismos han “corrompido” al presidente del Gobierno libanés, Saad Hariri, y han provocado lo que está sucediendo hoy, con informes escritos, y afirmo que he visto parte de ellos, y estos también me han “corrompido” con el tema de las sanciones y sé lo que han hecho y, por desgracia, algunos de ellos estaban en la corriente y se han librado. Esos mismos “corrompen” al presidente de la República del Líbano para causar la ruina del país y porque trabajan para provocar una guerra civil en el Líbano, y solo viven de la discordia porque creen que, si no se tragan 10 542 km², se puede dividir.Y continuó: “Estos no son solo “corruptos”, son pequeños agentes y “redactores de informes”, y todo su trabajo consiste en escribir a las embajadas y suplicar a sus puertas para obtener dinero que utilizar en las elecciones para derrotar a los honrados del país”.Bassil afirmó: “Hoy, algunos descubren lo que hacen y descubrirán más, y estos “corruptos” y “milicianos” quieren devolvernos al aislamiento. y les decimos que el Líbano no se puede dividir y que no se puede separar a los habitantes del Bekaa porque están unidos entre sí y, sean cuales sean sus diferencias, cuando llega la hora luchan codo con codo, y así se liberaron los montes con la sangre de cristianos y musulmanes juntos”.Y añadió: “Cuando las montañas estaban ocupadas, los coches bomba nos perseguían por todo el Líbano; cuando la Bekaa estaba ocupada, nos perseguían las marchas por todo el Líbano y alcanzaban a nuestros jóvenes. Si hoy se ataca a los jóvenes chiítas, mañana se atacará a los jóvenes suníes y cristianos y a todos los que no se sometan a la ocupación. El ser humano no puede vivir con libertad y dignidad si hay un ocupante que controla sus decisiones. Por eso representamos la dignidad en este país y ustedes son el símbolo de la dignidad y la resistencia”.Y añadió: “Al igual que servían en el ejército, hoy sirven en la corriente, sirven a su patria, porque nunca dejaron de servir, sino que nacieron con ese servicio, lo vivieron y lo siguen viviendo hoy, porque cada uno de ustedes piensa que cuando el deber les llame, estarán listos, y por eso, cuando la corriente les llama, responden a la llamada”.Hubo discursos del coordinador del distrito de Zahle, Elias Al-Bakhash, y de Nasif Al-Haj Musa y Tariq Al-Sagbini. Durante la celebración se homenajeó al militar retirado de mayor edad, el general Jean Musa Chamoun, así como al más joven de los miembros del cuerpo, Munir Al-Agha.