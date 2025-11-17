A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, s'est rendu dans le district de Baalbek-Hermel, où il a commencé par visiter le monastère de Notre-Dame de Maounat à Baalbek.Il a commencé par une prière d'action de grâce, puis a écouté le père Charbel Trad lui présenter le monastère, soulignant qu'il constituait un lieu de rencontre et de cohabitation entre chrétiens et musulmans, et qu'il avait également joué un rôle politique et national, puisque l'imam Moussa al-Sadr s'y rendait chaque fois qu'il visitait la ville.Il a ajouté : “ Le monastère a accueilli beaucoup de nos concitoyens de Baalbek-Hermel pendant la dernière guerre, et malgré les bombardements, nous n'avons fait aucune distinction entre les personnes et nous avons accueilli tout le monde, tout en continuant à célébrer les messes comme d'habitude. ”Bassil a conclu sa visite au monastère en inscrivant un message dans le livre d'or.Visite à DoursIl s'est ensuite rendu à Douris où il a inauguré le bureau du Courant et s'est rendu à la maison de Chaouki Njeim où il a tenu une réunion ponctuée d'un “ déjeuner”.Bassil a affirmé que nous sommes venus dans cette région non pas pour ouvrir un nouveau bureau, mais pour ouvrir une nouvelle porte dans une région qui n'a connu que la noblesse, ajoutant : “ Nous nous réunissons dans la maison du compagnon de Bachir Gemayel et aujourd'hui, certains compagnons de Bachir ne connaissent pas la signification des 10 452 km² et lorsqu'ils acceptent qu'un mur soit érigé à l'intérieur de ces 10 452 km², ils ne sont plus les compagnons de Bachir.Bassil a déclaré : “ Nous sommes dans une région qui a marqué l'histoire du Liban, soulignant que les chrétiens et les musulmans y ont lutté, et insistant sur le fait que nous représentons un message qui s'est répandu sur cette terre et qui restera dans ses concepts, car il dépeint tout le peuple et est un message d'amour, de paix et de coexistence.Bassil a ajouté : “ Si le courant reste fermé sur lui-même, il disparaîtra, mais s'il s'ouvre, même s'il perd certaines personnes, il s'enrichira de celles qui sont à l'extérieur et qui s'enrichiront en lui, et cela s'applique également à l'essence même de la cause du courant et du Liban, dont nous n'acceptons pas la division. Ceux qui se passent de vous ici pour se contenter du Mont-Liban ne comprennent pas ce qu'est le Liban.Il a poursuivi : “ Nous ne venons pas ici pour surenchérir sur la résistance et renier ses martyrs, mais pour dire que nous voulons l'État et le Liban qui est notre refuge. Nous devons savoir que la Syrie a changé et qu'elle a un nouveau régime, et que la Bekaa ne défend pas seulement ses intérêts, mais aussi ceux du Liban, car si la Bekaa tombe, tout le Liban tombe. Nous devons conserver notre dignité et notre amour pour l'autre, même si nous sommes en désaccord avec lui.Bassil a conclu en disant : “ Nous lisons la réalité et nous coexistons avec elle, mais nous ne commettons pas d'erreurs fatales qui détruiraient notre existence et nos 10 452 km. C'est pourquoi la Bekaa nous concerne dans son ensemble.M. Chaouki Njeim et le coordinateur de Douris, Joseph Karam, ont également pris la parole, et M. Maroun Yaghi a récité un poème.Rencontre à Notre-Dame de l’Annonciation à ChlifaBassil s'est ensuite rendu dans la ville de Chlifa où il a déposé une gerbe de fleurs sur le monument des martyrs des forces armées.Il s'est ensuite rendu à l'église Notre-Dame miraculeuse de l’Annonciation des grecs orthodoxes, où il a été accueilli par le père Ghassan Barakat, qui a déclaré : “ Nous nous réunissons aujourd'hui sous le regard de Notre-Dame de l’Annonciation et nos cœurs s'élèvent vers la prière. “ Votre présence parmi nous est un signe d'estime pour Chliha ainsi que pour l'église, et nous prions pour que cette rencontre soit un point de convergence pour les habitants de la région “.Le père Barakat a ensuite offert une icône de la Vierge à Bassil avant de se rendre dans la salle de l'église pour rencontrer les habitants de la ville.Dans son discours, le président du “ Courant “ a souligné que “ la région de Baalbek nous tient à cœur au sein du Courant et nous pouvons parler de la gentillesse et de la loyauté de ses habitants, ainsi que de tous les militaires de tous grades qui sont tombés en martyrs ou ont été blessés.Il a ajouté : “ Nous pensons à l'armée et aux militaires à la retraite et à la grande rencontre avec eux le 23 novembre au théâtre Platéa, afin de vivre à travers cette rencontre l'hommage au véritable sens de l'indépendance.Bassil a souligné : “ Cette région symbolise le rapprochement que nous incarnons dans nos idées, car l'alternative est la ruine et les combats. L'homme se bat pour conserver son identité et sa terre, et nous venons aujourd'hui pour prononcer des paroles positives et tendre la main à tous, car les gens doivent vivre en paix les uns avec les autres et non dans la peur, et tel est notre message dans cet Orient.Bassil a ajouté : “ Si notre objectif est la paix et de tendre la main aux autres et entre nous en tant que chrétiens, cela va de soi et est naturel, et non de bloquer les routes ou autre.Il a poursuivi : “Comment pouvons-nous subsister si nous ne connaissons pas la valeur des expatriés ? Voulons-nous seulement leur argent sans nous soucier de leur identité et de leur nationalité ? Les expatriés ont besoin d'attention et ils soutiennent ce pays de leurs biens, alors comment pouvons-nous nier leurs droits électoraux et laisser de petits intérêts les séparer de leur patrie ? Au lieu de partager les réalisations que nous avons accomplies pour la diaspora et le Liban, nous voyons qu'ils les gaspillent et c'est pourquoi nous voyons notre société s'affaiblir.Bassil a souligné : “ Chlifa est une ville éloignée du centre et défavorisée. Lorsque nous parlons de décentralisation, celle-ci assure à cette région et à d'autres une protection sans faveur lorsque votre argent vient “ de vous et pour vous “, ce qui profite ainsi aux chrétiens et aux musulmans. “Dîner pour les militaires à la retraiteBassil a conclu sa visite dans le Bekaa en participant à un dîner pour les militaires à la retraite à Zahle et dans la Bekaa. Il y a prononcé un discours dans lequel il a affirmé “ que c'est dans le sein de l'institution militaire que le Courant est né et que ce que nous avons vécu ensemble est simplement la logique de l'État contre la logique de l'anarchie, la logique de l'armée contre la logique de la milice “. Il a ajouté : “ Cette milice a pris des formes militaires pendant la guerre, mais elle a poursuivi sous des formes civiles à l'intérieur de l'État pendant la paix “.La cérémonie a été suivie par les députés Salim Aoun et Samer Al-Toum, l'ancien ministre Gaby Layoun, le vice-président du Courant pour les affaires administratives Ghassan Al-Khoury, le comité du Courant a Zahle et une foule de militaires à la retraite.Bassil a souligné que “ le Courant célèbre l'anniversaire de l'indépendance lors d'une cérémonie qui se tiendra au théâtre “ Platéa “ le 23 novembre et à laquelle participeront les militaires à la retraite. Il a expliqué que cela permettrait de rappeler qui nous sommes, qui vous êtes, qui est l'armée, quel est son rôle et quelle est son importance. Il a déclaré : “ Vous avez beaucoup donné et l'État ne vous a pas rendu la pareille, c'est pourquoi nous sommes à vos côtés pour défendre vos droits. Nous nous réunissons pour vivre ensemble le sens de l'indépendance et l'exprimer à travers nos idées afin de vivre et d'entendre vos témoignages sur les étapes que vous avez traversées “.Bassil a souligné : “ Nous nous réunissons pour pouvoir parler au nom de l'armée, dire les choses politiques que l'armée ne peut pas dire, car ni le commandant de l'armée, ni l'officier, ni le soldat ne peuvent s'exprimer, mais ils peuvent se retrouver dans les idées que nous exprimons. “Il a ajouté : “ Ils attribuent à l'armée de grandes capacités sans lui en donner les moyens, car l'armée ne manque pas de volonté, mais de décision et d'armes. L'armée est capable d'affronter et de résister, et il ne faut pas lui en demander plus qu'elle ne peut faire ni lui retirer les capacités qui lui permettent d'en supporter davantage. “Bassil a poursuivi : “ Nous avons entendu le président de la République se plaindre dans les médias de ceux qui “ calomnient “ sur l’armée à l'étranger, et ceux-ci dénigrent l'armée et appellent le Congrès à plusieurs reprises à ne pas l’armer sous prétexte que si elle l’est, les armes iraient aux “ chiites “. Ils ne demandent pas que les armes du Hezbollah soient remises à l'armée, mais qu'il soit détruit et dynamité, et tout ce qu'ils veulent, c'est que l'armée reste faible.Bassil a ajouté : “ Ceux-là ont “calomnier “ sur l'armée et continuent de le faire afin qu'elle ne s'arme pas. Ce sont les mêmes qui ont “calomnié “ aussi sur le président du gouvernement libanais Saad Hariri et qui ont provoqué la situation actuelle, avec des rapports écrits dont j'ai pu consulter une partie. Ceux-là aussi ont “calomnie “ sur moi au sujet des sanctions, et je sais ce qu'ils ont fait. Malheureusement, certains d'entre eux faisaient partie du Courant et je me suis débarrassé d'eux. Ces mêmes personnes “calomnient “ sur le président de la République libanaise afin de provoquer la ruine du pays, car elles œuvrent à déclencher une guerre civile au Liban. Elles ne vivent que de la discorde, car elles pensent que si le pays ne s'étend pas sur 10 542 km², il peut être divisé.Il a poursuivi : “ Ce ne sont pas seulement des “ corrompus “, ce sont aussi des petits agents et des “ rédacteurs de rapports “ dont le seul travail consiste à écrire aux ambassades et à frapper à leurs portes pour obtenir des fonds à utiliser lors des élections afin de vaincre les honnêtes gens du pays. “Bassil a souligné : “ Aujourd'hui, certains découvrent ce qu'ils font et en découvriront davantage. Ces “ corrompus “ et ces “ miliciens “ veulent nous ramener à l'isolement. Nous leur disons que le Liban ne peut être divisé et que les habitants de la Bekaa ne peuvent être séparés les uns des autres, car ils sont liés les uns aux autres et, quelles que soient leurs divergences, quand l'heure vient, ils se battent côte à côte. C'est ainsi que les collines ont été libérées par le sang des chrétiens et des musulmans ensemble.Il a ajouté : “ Lorsque les collines étaient occupées, des voitures piégées nous poursuivaient dans tout le Liban, lorsque la Bekaa était occupée, et lorsque le Sud est occupé, des cortèges nous poursuivent dans tout le Liban et s'en prennent à nos jeunes. Si aujourd'hui, ce sont les jeunes chiites qui sont visés, demain, ce seront les jeunes sunnites et chrétiens et tous ceux qui ne se soumettent pas à l'occupation. L'être humain ne peut vivre libre et dans la dignité s'il y a un occupant qui décide à sa place. C'est pourquoi nous incarnons la dignité dans ce pays et vous êtes le symbole de la dignité et de la résistance.Il a ajouté : “ Tout comme vous avez servi dans l'armée, vous servez aujourd'hui votre pays au sein du Courant, car vous n'avez jamais quitté le service, mais il est né avec vous, vous l'avez vécu et il vous accompagne encore aujourd'hui, car chacun d'entre vous pense qu'il doit être prêt à répondre à l'appel du devoir, et c'est pourquoi, lorsque le Courant vous appelle, vous répondez présent.Le coordinateur du district de Zahle, Elias Al-Bakhash, ainsi que Nassif Al-Haj Moussa et Tarek Al-Saghbini ont pris la parole. Au cours de la cérémonie, le plus âgé des militaires à la retraite, le brigadier général Jean Moussa Chamoun, ainsi que le plus jeune des membres de la discipline, Mounir Al-Agha, ont été honorés.