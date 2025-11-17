خاص - بعد وصول عيسى... هذه هي معالم التوجه الأميركي

A + A -

مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت، تفيد مصادر أميركية بأن الملف اللبناني سيُسحب نهائيًا من يد الموفد الأميركي توم براك، على أن تواصل المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس حضور اجتماعات "الميكانيزم"، في سياق التنسيق والتعاون بينهما حيال ملف لبنان الأمني والسياسي. وتشير المصادر إلى أن عيسى على تواصل مباشر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يعني أن تقاريره حول الوضع اللبناني سترفع مباشرة إلى البيت الأبيض، خلافًا لما كان يجري سابقًا حين كانت التقارير تمر عبر وزارة الخارجية.وتضيف المصادر أن الولايات المتحدة ستتخذ موقفًا أكثر تشددًا في المرحلة المقبلة، خصوصًا أنها تسعى إلى إطلاق مسار تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل. وترى واشنطن أن أي تأخير في هذا المسار سيؤدي إلى إعادة تقييم دورها في لبنان، وربما إلى تخليها عن الملف وتركه لمصيره.