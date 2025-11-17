الحكم صدر... ما مصير مهرّبي المخدرات إلى السعودية؟

A + A -

أصدر قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضي ناجي الدحداح، قراره الظني في عملية تهريب شحنة كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة من مرفأ طرابلس إلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت وقائع القرار الظني، أنه في السادس من شهر آب 2025، ورد إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، كتاب معلومات من ضابط الارتباط السعودي عبر سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، يفيد بوجود كمية من المخدرات على إحدى الحاويات في مرفأ طرابلس، ولدى مداهمة الحاوية تبيّن أن فيها 480 غالوناً من الدهون النباتية، وقد ضبطت 10 منها كانت تحتوي على 126 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة معدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وبنتيجة التحقيقات تم الكشف على هوية أصحاب البضاعة، وأجرى القاضي الدحداح تحقيقاته في القضية المبنية على تحقيقات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي وخلص إلى الظن بكلّ من "محمد. ر"، "مادلين. ز"، "أحمد. ك"، وغيرهم بجناية الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وأحالهم على محكمة الجنايات في الشمال لمحاكمتهم.

كما أصدر القاضي الدحداح قراره الظني في قضية محاولة تهريب 1405 كلغ من حبوب الكابتاغون، كانت ضُبِطَت في بلدة بخعون في الضنية، بعد ضبط كميّة مماثلة في ميناء جدّة في المملكة العربيّة السعودية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن في المملكة، وكانت هذه المادة معدّة لنقلها إلى مرفأ طرابلس ومن ثمّ شحنها إلى مرفأ جدّة السعودي.

واتهم الدحداح كلاً من المدعى عليهم "أحمد. ص"، "باسم. ش"، مازن. ج"، "حسن. ج"، "أحمد. ج" و"سمير. خ"، بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها وتأليف عصابة تنشط في تهريب المخدرات إلى لبنان والمحيط واستيرادها وتصديرها، وأحالهم على محكمة الجنايات للمحاكمة.