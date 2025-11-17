living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكم صدر... ما مصير مهرّبي المخدرات إلى السعودية؟

17
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضي ناجي الدحداح، قراره الظني في عملية تهريب شحنة كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة من مرفأ طرابلس إلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت وقائع القرار الظني، أنه في السادس من شهر آب 2025، ورد إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، كتاب معلومات من ضابط الارتباط السعودي عبر سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، يفيد بوجود كمية من المخدرات على إحدى الحاويات في مرفأ طرابلس، ولدى مداهمة الحاوية تبيّن أن فيها 480 غالوناً من الدهون النباتية، وقد ضبطت 10 منها كانت تحتوي على 126 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة معدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وبنتيجة التحقيقات تم الكشف على هوية أصحاب البضاعة، وأجرى القاضي الدحداح تحقيقاته في القضية المبنية على تحقيقات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي وخلص إلى الظن بكلّ من "محمد. ر"، "مادلين. ز"، "أحمد. ك"، وغيرهم بجناية الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وأحالهم على محكمة الجنايات في الشمال لمحاكمتهم.

كما أصدر القاضي الدحداح قراره الظني في قضية محاولة تهريب 1405 كلغ من حبوب الكابتاغون، كانت ضُبِطَت في بلدة بخعون في الضنية، بعد ضبط كميّة مماثلة في ميناء جدّة في المملكة العربيّة السعودية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن في المملكة، وكانت هذه المادة معدّة لنقلها إلى مرفأ طرابلس ومن ثمّ شحنها إلى مرفأ جدّة السعودي.

واتهم الدحداح كلاً من المدعى عليهم "أحمد. ص"، "باسم. ش"، مازن. ج"، "حسن. ج"، "أحمد. ج" و"سمير. خ"، بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها وتأليف عصابة تنشط في تهريب المخدرات إلى لبنان والمحيط واستيرادها وتصديرها، وأحالهم على محكمة الجنايات للمحاكمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout