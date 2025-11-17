ارتكب جريمة في عاليه وفر الى سوريا.. هذا ما حصل بعد عام!

A + A -





صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 26-07-2024، وقع إشكال في بلدة العزونية – قضاء عاليه بين كل من ك. م. (مواليد 1981، لبناني) ع. ك. (مواليد 1981، لبناني) أقدم على إثره الأول على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الثاني، فأصابه بطلقة نارية في صدره نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

بعد الحادث، فرّ القاتل إلى جهة مجهولة باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي على الفور إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في مسرح الجريمة ومحيطه لتحديد مكان تواجد القاتل وتوقيفه.

أظهرت التحريات التي اجرتها شعبة المعلومات أن القاتل فرّ إلى الأراضي السورية بعد ارتكاب الجريمة، لكن متابعة مستمرة كشفت عن تردده إلى منزله في بلدة العزونية مرات عدة خلال العام الحالي بتاريخ 20-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزل القاتل في محلة العزونية، وتم توقيفه في داخله أُجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص”.