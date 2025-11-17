عكس السير: الحشيمي يحب أصحاب الموتيرات!

A + A -

عكس السير: بدل أن يقوم النائب بلال الحشيمي بدوره الطبيعي في التدقيق بكيفية شراء شركة كهرباء زحلة للفيول، ورصد مستويات التلوّث الناتجة عن مولّداتها في البقاع الأوسط، ومراجعة هامش الأرباح الذي تجنيه من بيع الكهرباء للمواطنين، خرج أمس، بعد صمت طويل، ببيان غريبٍ عجيب، أغرق فيه رئيس مجلس إدارة الشركة أسعد نكد بمديحٍ غير مفهوم، مطالباً الدولة بتكريمه وكأنّه يوزّع الكهرباء مجاناً، مع أن نكد، في نهاية المطاف، لا يختلف بشيء عن أصحاب المولّدات في مختلف المناطق اللبنانية، سوى بامتلاكه امتيازاً حصرياً منحته إياه الدولة لتوزيع الكهرباء في زحلة وجوارها. وهو لم يفعل أكثر ممّا يفعله أصحاب المولّدات جميعهم: تأمين الكهرباء 24 ساعة عند غياب كهرباء الدولة، وتقديم خدمات انتقائية لأصحاب النفوذ ومراكز القوى من بلديات وسياسيين وجمعيات وإعلاميين.