أسرار الصحف ليوم الأثنين 17 تشرين الثاني 2025

اللواء: أسرار

لغز

تنوي أوساط ديبلوماسية مراقبة وقائع مؤتمر «بيروت وان» الذي يبدأ أعماله غداً وسط توقعات متحفظة عن حجم الإقبال الداخلي والخارجي على الإستثمار في لبنان في هذه الفترة بالذات!

همس

كلام رئيس الجمهورية عن «زوّار واشنطن الذين يبخّون السمّ» زاد الأجواء توتراً بين الرئاسة الأولى ورئيس حزب مسيحي بارز يتردد عدد من نوابه على العاصمة الأميركية، خاصة في فترة إنعقاد إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه خلافاً لكل الكلام المتداول فإن الحصيلة الفعلية لزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير ليجاندر، كانت إعادة ترتيب التواصل مع قيادة حزب الله عبر الاجتماع الذي ضمّها إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي وإن مهمة ليجاندر كانت حصيلة لقراءة مرحلة ما بعد الحرب والتحقق من أن حزب الله بخلاف كل ما يُشاع لا يزال الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وبعد استكشاف الموقف الأميركي الذي بدأ يعترف باستحالة إنهاء حزب الله والحاجة لعلاقة حوار معه طلباً لتسوية وهو ما حاولت ليجاندر استكشاف ما يمكن أن تتضمّنه ولذلك شمل البحث ملف النفط وتوتال والشكوك حول تقارير مسيّسة تصدر عنها كما شمل الحديث عن تجزئة ملف السلاح نوعاً وكماً وجغرافيا دون تفاصيل إضافية لاستعراض المشهد الانتخابي المقبل.

كواليس

حذّرت مصادر مصرفية ومالية من خطورة السير بالخطة الي حملها الوفد الأميركي إلى السلطات المصرفية والنقدية والمالية والتي تتضمّن تحت شعار مكافحة الاقتصاد النقدي السعي لتجفيف موارد حزب الله المالية، كما صرّح المسؤولون الأميركيون لكنها بدلاً من المساعدة على انتظام الحياة المصرفية بتسهيل ضخ رساميل في المصارف وحل قضية حقوق المودعين بما يتيح عودة الانتظام المالي وينهي سوق الكاش المشكو منها تدعو إلى نظام أبارتهايد مالي بفرض الحجر المالي على كل تحويلات وحسابات تتصل باللبنانيين المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان والمهجر وإنشاء نظامين ماليين واحد للطائفة الشيعية وآخر لسائر اللبنانيين. وقالت المصادر إن هذه المقترحات كفيلة بتفجير البلد اجتماعياً والتسبب بحراك في الشارع يصعب ضبطه خصوصاً أن التحكم بتحويلات المغتربين لا يستهدف حزب الله بل ترميم القرى الحدودية وإعمارها وصمودها.