مأساة في لبنان.. أبّ تحرّش بأولاده وعنّفهم!

بتاريخ 4-11-2025، تمكّنت دورية من المكتب من إلقاء القبض على الأب، وهو لبناني من مواليد العام 1975.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تنبيه: تؤّكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ حماية أبنائنا وسلامة مجتمعنا مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأنّ الصمت أو السكوت أمام أيّ اعتداء يفتح المجال للمعتدي للاستمرار في أفعاله دون رادع.
لذلك، تحثّ جميع المواطنين على الإبلاغ فورًا عن أيّ تحرّش، لوقف الجريمة عند بدايتها، وحماية أبنائنا من كلّ خطر محتمل. فالسكوت اليوم قد يكون سببًا لتعميق الجراح ولتفاقم الجريمة غدًا، والإبلاغ هو أوّل خطّ دفاع ضدّ أيّ انتهاك.