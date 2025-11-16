بعد الأمطار والثلوج… هل ترتفع الحرارة مجدّداً في لبنان؟

A + A -

بعد المنخفض الجوي في اليومين الماضيين، أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأنّ طقساً مستقراً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء باردة نسبياً خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حتى يوم الإثنين حيث ترتفع درجات الحرارة، فتعود الى معدلاتها الموسمية يوم الثلاثاء المقبل بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع والتي تستمر خلال أيام الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية وإنخفاض بنسبة الرطوبة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صافٍ إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد.

الأربعاء: صافٍ إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل ،متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و65

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

حرارة سطح الماء: 25°م.

الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق