الأنباء الكويتية: الأحزاب والتيارات اللبنانية تعد لمواجهة انتخابية في الداخل بعيداً عن «الانتشار»

الأنباء الكويتية: في الشأن الانتخابي، ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين أن عدد الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج تخطى الـ 51 ألف شخص، من دون أن يعني ذلك حسم تصويت هؤلاء في أمكنة إقامتهم الخارجية من عدمها، ذلك ان القانون النافذ حاليا يتيح لهم انتخاب نواب الاغتراب، أو الحضور إلى لبنان للتصويت كل في دائرته.

وكان سجل تصويت أكثر من 270 ألف ناخب مغترب في دورة 2022، والتي شهدت تغييرا في المشهد النيابي في عدد من الدوائر. في حين يشير الرقم الحالي في عدد المسجلين، إلى عدم أخذ لبنانيي الانتشار اقتراعهم في الخارج على محمل الجد، في ضوء التأكد توازيا من عدم تطبيق الاقتراع لستة نواب للانتشار موزعين على القارات بحسب العرف الطائفي اللبناني المعروف بـ «6 و6 مكرر».

ولم يعد سرا أن أحزابا وتيارات سياسية كبرى بدأت تعد لاستقدام مناصريها للمشاركة في الانتخابات، وتمضية أيام قليلة في ربوع الوطن، في ضوء معلومات عن رفض تأجيل الانتخابات من مايو إلى يونيو كحد أدنى، لإتاحة المجال للأسر المسجلة أولادها في المدارس، للحضور إلى البلاد بعد نهاية السنة الدراسية والدخول في عطلة الصيف.