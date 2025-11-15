رسالة من المرشح المدعوم من "التيار" لعضوية مجلس نقابة المحامين وسيم بو طايع

A + A -

وجّه المرشح المدعوم من التيار الوطني الحرّ لعضوية مجلس نقابة المحامين وسيم بو طايع رسالة جاء فيها:

أيها الزملاء والزميلات،

غدًا نقف جميعًا أمام صندوقٍ صغير… لكنه يحمل مستقبلًا كبيرًا.

أنا اليوم لا أقف أمامكم كمرشح فقط، بل كواحد منكم… حمل وجع الشباب، ووقف في طوابير الانتظار، وسمع الوعود التي لم تتحقق، وعرف معنى أن تبحث عن فرصة وتصنعها بنفسك.



نعم… نحن جيل لم تُقدَّم له الطرق معبّدة، بل شققناها بأيدينا.

وجعنا معروف… من همّ العمل، لضغط الحياة، لصوتٍ في داخلنا يقول دائمًا: نستحق الأفضل.



وغدًا… نستطيع أن نبدأ صفحة جديدة.

غدًا يمكن أن يكون بداية صيف مختلف؛ صيف فيه ضوء، فيه أمل، فيه خطوات حقيقية لا شعارات.

صيف ننقل فيه النقابة من مقعد المتفرج إلى موقع الفعل…

صيف نضع فيه الشباب في الواجهة، لا في الهامش.



أنا لا أعدكم بالمعجزات، لكنّي أعدكم بشيء واحد:

أن أكون صوتكم… وأن أبقى كما أنا: قريبًا منكم، حاملًا وجعكم، مشتغلًا لمستقبلكم.



غدًا… لا نختار اسمًا فقط، بل نختار طريقًا.

وإذا اخترتموني، فلن يكون فوزي وحدي… بل فوز كل شاب وشابة يحلمون بنقابة تحميهم، وتسمعهم، وتقف معهم.



أراكم عند الصندوق…

ولنبدأ معًا صيفًا يُشبهنا… ويشبه أحلامنا.