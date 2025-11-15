"إجراءات جديدة" .. هذا ما تبلغه " الحزب "!

ذكرت مصادر قناة "الحدث" السعودية، أنّ "حزب الله تبلغ من المعنيين عن إجراءات مالية جديدة للبنان ومن ضمنها القرض الحسن".

ولفتت إلى أنّ "الإجراءات المالية اللبنانية الجديدة ستحدّ من عمل جمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله خلال الفترة المقبلة، فالمعاملات المصرفية وآلات سحب الأموال التابعة للقرض الحسن ستتوقف في لبنان".

وأضافت مصادر القناة أنّ "عمل القرض الحسن كجمعية في لبنان سيقتصر على إيداع الذهب والحصول على أموال مقابلها فقط"، مشيرة إلى أنّ "الإجراءات اللبنانية الجديدة ستمنع التبادلات المالية بين المودعين والقرض الحسن التابع لحزب الله".