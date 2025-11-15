living cost indicators
هل تستمر العاصفة التي ضربت لبنان؟ اليكم التفاصيل..

15
NOVEMBER
2025
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يخفّ تأثير المنخفض الجوّي المتمركز جنوب غرب تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حيث تتساقط أمطار متفرقة يتخللها بعض الإنفراجات مع رياح ناشطة وثلوج اعتباراً من ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق. ومن المتوقع أن ينحسر تدريجياً صباح يوم غد الأحد حيث يتجه شرقاً مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع التدريجي لتعود الى معدلاتها الموسمية الثلاثاء المقبل بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين ١٧ و٢٥، في طرابلس بين ١٤ و٢٣ درجة وفي زحلة بين ٨ و٢٠ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار يتخللها حدوث انفراجات، لتعود لتشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر خصوصاً في المناطق الجنوبية مع حدوث برق وعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، وتخف حدّة الأمطار ليلاً ويتحسن الطقس تدريجياً.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية. يتحسن الطقس وترتفع درجات الحرارة خلال النهار ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.
الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٨٥%. 
حال البحر: مائج اجمالاً. 
حرارة سطح الماء: ٢٥°م.
الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:١١.
ساعة غروب الشمس: ١٦:٣٤.

{{article.title}}
