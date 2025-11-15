بالصورة: " كشف كامل الشبكة ".. هذا ما حصل في الضاحية!

A + A -

------------------------------------------



نشرت صفحة "وينيه الدولة" خبراً مفاده :



"في تطور أمني لافت، أوقفت القوى الأمنية بتاريخ 12-11-2025 المدعو مصطفى الخليل، الرجل الذي شكل خلال السنوات الأخيرة العصب التمويني لأحد أكبر شبكات القمار غير المرخّصة في الضاحية الجنوبية. وأكدت صفحة وينية الدولة أن الخليل لم يكن مجرد مشغّل مكتب قمار تقليدي في الشياح، بل تحوّل إلى محور رئيسي في بيع "الكريديت" لمنصات إلكترونية مثل Bet Arabia وغيرها، مستهدفًا بشكل مباشر فئة الشباب عبر رهانات وهمية تبتلع أموالهم دون رقيب.



وبحسب المصادر، كان الخليل يدير شبكة توزيع متكاملة للرصيد الإلكتروني، ويزوّد بها مجموعات كبيرة من الزبائن عبر نقاط بيع سرّية، ما جعله مركزًا حيويًا لاستمرار نشاط القمار غير المشروع في المنطقة. متابعة دقيقة وتحقيق موسّع أفضت إلى توقيفه، وكشف كامل الشبكة التي تحميه وتسهّل نشاطه على مدى سنوات، وفق ما أوردته صفحة وينية الدولة.



ويُعتبر هذا التوقيف ضربة نوعية لمكاتب القمار التقليدية والدكاكين الإلكترونية التي تهدد الأمن الاجتماعي، ويعكس جدية السلطات في حماية الشباب من الوقوع فريسة لهذه الأنظمة. اليوم، ترتفع المطالب الشعبية باستكمال الحملة وإقفال كل نقاط بيع رصيد القمار، لتعود الضاحية خالية من هذه الممارسات غير القانونية."