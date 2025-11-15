living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة: " كشف كامل الشبكة ".. هذا ما حصل في الضاحية!

15
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

------------------------------------------

نشرت صفحة "وينيه الدولة" خبراً مفاده :

"في تطور أمني لافت، أوقفت القوى الأمنية بتاريخ 12-11-2025 المدعو مصطفى الخليل، الرجل الذي شكل خلال السنوات الأخيرة العصب التمويني لأحد أكبر شبكات القمار غير المرخّصة في الضاحية الجنوبية. وأكدت صفحة وينية الدولة أن الخليل لم يكن مجرد مشغّل مكتب قمار تقليدي في الشياح، بل تحوّل إلى محور رئيسي في بيع "الكريديت" لمنصات إلكترونية مثل Bet Arabia وغيرها، مستهدفًا بشكل مباشر فئة الشباب عبر رهانات وهمية تبتلع أموالهم دون رقيب.


وبحسب المصادر، كان الخليل يدير شبكة توزيع متكاملة للرصيد الإلكتروني، ويزوّد بها مجموعات كبيرة من الزبائن عبر نقاط بيع سرّية، ما جعله مركزًا حيويًا لاستمرار نشاط القمار غير المشروع في المنطقة. متابعة دقيقة وتحقيق موسّع أفضت إلى توقيفه، وكشف كامل الشبكة التي تحميه وتسهّل نشاطه على مدى سنوات، وفق ما أوردته صفحة وينية الدولة.


ويُعتبر هذا التوقيف ضربة نوعية لمكاتب القمار التقليدية والدكاكين الإلكترونية التي تهدد الأمن الاجتماعي، ويعكس جدية السلطات في حماية الشباب من الوقوع فريسة لهذه الأنظمة. اليوم، ترتفع المطالب الشعبية باستكمال الحملة وإقفال كل نقاط بيع رصيد القمار، لتعود الضاحية خالية من هذه الممارسات غير القانونية."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout