" زبائن في مناطق كسروان".. هذا ما إعترفا به!

15
NOVEMBER
2025
أعلنت شعبة العلاقات العامة التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهولين بترويج المخدّرات في مناطق كسروان على متن درّاجة آلية دون لوحات.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّتهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتهما وهما كلّ من: ز. ع. (مواليد 2010، سوري) م. ح. (مواليد 2000، سوري)"
وأضاف البيان "بتاريخ 21-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّة طبرجا أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية نوع جي آر، لون أزرق، دون لوحات، تمّ ضبطها. وبتفتيشهما، ضبطت بحوزتهما:
  1. 9 طبّات مدوّن عليها “NET” تحتوي على مادّة الكوكايين
  2. 4 طبّات مدوّن عليها “100 دولار” تحتوي على مادّة باز الكوكايين
  3. 3 طبّات مدوّن عليها “50 دولارًا” تحتوي على مادّة باز الكوكايين
  4. دفترَي ورق لفّ
  5. مبلغ مالي وهاتف خلوي بالإضافة إلى بطاقة هويّة مزوّرة بحوزة الأوّل.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما من ترويج المخدّرات لعدد من الزبائن في مناطق كسروان مستخدمَين الدرّاجة التي تمّ توقيفهما عليها".
وأكد البيان أنه "أُجري المقتضى القانوني بحقهّما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
{{article.title}}
