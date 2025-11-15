بالصور- باسيل من دورس: يعنينا الـ١٠٤٥٢ كلم مربع وعندما يسقط البقاع يسقط كل لبنان

A + A -

أكد رئيس التيار النائب جبران باسيل من منزل الأستاذ شوقي نجيم في دورس اننا اتينا الى هذه المنطقة لا لنفتح مكتباً جديدا بل باباً جديداً في منطقة لم تعرف إلا المروءة، مضيفاً: إننا نلتقي في منزل رفيق بشير الجميل واليوم بعض رفاق بشير لا يعرفون معنى ال ١٠٤٥٢ كلم مربع وعندما يقبلون أن يُشيَد حائط في داخل ١٠٤٥٢ كلم مربع لا يكونون رفاق بشير.وقال باسيل: اننا في منطقة فيها الكثير من تاريخ لبنان، مشيرا الى ان المسيحيين والمسلمين ناضلوا فيها، ومشدداً على اننا نمثل رسالة انتشرت في هذه الارض وستبقى بمفاهيمها لانها تمثل كل الناس وهي رسالة المحبة والسلام والعيش الواحد.واضاف باسيل: اذا بقي التيار مقفلاً على نفسه ينتهي واذا انفتح ولو خسر بعض الناس يغتني بمن هم في الخارج ويغتنون فيه، وهذا أيضاً ينطبق على جوهر قضية التيار ولبنان الذي لا نقبل بتقسيمه، فمن يستغني عنكم هنا ليكتفي بجبل لبنان يكون لا يفهم ما هو لبنان.وتابع: "لا نأتي الى هنا لنزايد على المقاومة ونتنكر لشهدائها بل لنقول اننا نريد الدولة ولبنان الذي هو ملجأنا، يجب ان نعرف ان سوريا تغيرت وفيها نظام جديد، والبقاع ليس فقط ليدافع عن نفسه بل عن لبنان فعندما يسقط البقاع يسقط كل لبنان، ويجب أن نبقى بكرامتنا وبمحبتنا للآخر ولو اختلفنا معه.وختم باسيل بالقول: نقرأ الواقع ونتعايش معه ولكن لا نقوم بأخطاء مصيرية تقضي على وجودنا وعلى ١٠٤٥٢ كلم ولهذا البقاع يعنينا بكامله.كذلك كانت كلمة للاستاذ شوقي نجيم ولمنسق دورس وقصيدة شعر القاها السيد مارون ياغي.