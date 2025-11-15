فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته! (صورة)

A + A -

كشف الفنان اللبناني وائل جسار العديد من التفاصيل الشخصية والمهنية سواء فيما يتعلق بتصريحاته السابقة أو علاقته بزملائه من الوسط الفني.

أعلن الفنان وائل جسار انه خسر ملايين الدولارات في المصارف اللبنانية، مبديا أمله في استرجاع أمواله.

وقال جسار خلال لقاءه ببرنامج "تفاعلكم": "نعم خسرت الكثير من الأموال بسبب الأزمة الاقتصادية.. بس إن شاء الله ما يروح شيء منهم علينا ويرجعوا تاني".

وخرج جسار عن صمته ليوضح حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا حول انفصاله، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا تستند إلى أي أساس، وأن حياته الزوجية تسير في انسجام تام.

وأشار إلى أن انتشار مثل هذه الأخبار غير الدقيقة أمر معتاد، لكنه يثق بأن الجمهور يلجأ دائمًا إلى المصدر الحقيقي قبل تصديق أي معلومة.