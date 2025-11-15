فريد البستاني: مقاربة الحلول مثلثة الأضلع أمني واقتصادي ومالي

A + A -

أجرى النائب فريد البستاني حديث تلفزيوني حيث كانت له مواقف لافتة في مواضيع الساعة.في موضوع زيارة الوفد الأميركي:- الزيارة خطيرة ودقيقة فهم يطالبون بالأفعال الآن وليس بخطة للمستقبل وقد أمهلونا ٦٠ يوماً لتنفيذ لائحة مطالبهم ومنها تسليم السلاح وإجراء الإصلاحات ووقف اقتصاد الكاش والضفط المالي على لبنان سيكون كبيراُ.- لبنان يقوم بالعمل على إيقاف القرض الحسن وهذا موضوع لا رجوع عنه بالنسبة للدولة اللبنانية ومرتبط بالشروط الموضوعة لأي خطة للنهوض الإقتصادي.- الدولة تقوم بضبط الحدود وبالتشدد الأمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات مفصّلة عن سبل تمويل الحزب.في موضوع السلاح:- إن موضوع تسليم السلاح شرط اساسي يجب ان يتحقّق قبل إقرار أي مساعدة اقتصادية وقبل توقيع أي اتفاقية مع الجهات المانحة ، ويمكن بت الموضوع من خلال التفاوض على أن يتضمّن حلًّا نهائيًا ليعيش الجنوبيون بسلام، ونجاح اي مبادرة سياسية لحل معضلة السلاح يجب ان يشمل الجميع ومنهم إيران.في الموضوع الإقتصادي :- قانون استعادة اموال المودعين الذي قدمته في شهر شباط الماضي يمكن ان يطبّق وينصف المودعين ويعيد الثقة ويطلق عجلة الإقتصاد.- الأزمة المالية ليست نظامية والذين يحاولون ان يجعلوها نظامية يريدون إعفاء المصارف من أي مسؤولية وهذا لن يحصل لأن المسؤولية تقع على الدولة والمصرف المركزي والمصارف.- ‏‎وقف اقتصاد الكاش يبدأ بإنصاف المودعين وإعادة اموالهم لإستعادة الثقة بالمصارف وبالتالي إنعاش الإقتصاد، ونجاح الحكومة مرتبط بالمحافظة على اموال المودعين بالعملات الأجنبية وبالليرة اللبناتية واموال الصناديق التعاضدية.- يجب التفريق بين مصطلح الاموال المؤهلة والأموال الغير المؤهلة، لأن كلّ الأموال مؤهلة، انما قد يكون هناك أموال مشبوهة وهذه الأموال يجب التحقق من مصدرها .- إن قرار المدعي العام المالي القاضي شعيتو إيجابي ويجب متابعة تنفيذه حتى استعادة كلّ الأموال المحولة للخارج بطريقة استنسابية- فائض الموازنة يجب يستعمل لشراء احتياجات مهمة للدولة، منها طوافات لإطفاء الحرائق .- زيارة الوفد السعودي الاستثماري دليل جيّد والخطوة اقتصادية ونتمنى أن يكون لها منحى سياسي فالمؤشر الكبير يكمن في عودة السعوديين.- قرض ال250 مليون دولار لإعادة الإعمار يجب ان يشمل ايضاً المتضررين من انفجار المرفأ.