"الحزب" صرف مليار دولار بعد الحرب.. وأميركا تبحث!

تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها الدوليون والعرب لمواجهة مالية مع حزب الله عبر دراسة شاملة لآلية عمل "القرض الحسن" ومصادر تمويله، بما يشمل جمعيات خيرية وبيئية ورياضية تعتبرها واشنطن غطاء لأموال الحزب، مثل جمعية "رسالات"، التي قد تُسحب تراخيصها قريباً.

ووفق المعلومات لـ"الديار"، تبحث واشنطن عن كيفية صرف الحزب لمليار دولار بعد الحرب، خصوصاً لمساعدة المتضررين وإعادة تأجير المنازل، وسط تحذيرات من أن أي إجراءات قاسية ستؤثر على الشعب اللبناني والتحويلات المالية من المغتربين، وقد تدفع بعض الشيعة نحو التطرف.

من جهته، حذّر حزب الله الرئيس جوزاف عون من خطورة الموضوع، مؤكداً أن ملف القرض الحسن يوازي ملف السلاح، فيما لم يتمكن وفد الخزانة الأميركية من لقاء الرئيس نبيه بري بسبب جدول أعماله المزدحم.