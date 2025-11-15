الشتوة الأولى تغرق طرقات لبنان.. وهذه كمية المُتساقطات حتى الساعة! (فيديو)

A + A -

يتأثر لبنان بمنخفض جوي حتى يوم الأحد، وقد أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق الشوارع والطرقات وإلى التسبب بزحمة سير خانقة.

وانتشرت فيديوهات عدة أظهرت كيف بدت شوارع عين المريسة بعد أول شتوة، حيث فاضت الطرقات بالمياه.

كما غرقت منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية بالمياه جراء الأمطار الغزيرة.

إلى ذلك، أشارت صفحة Lebanon Weather Forecast إلى ان كميّة الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة وصلت في بيروت وضواحيها إلى حدود 40ملم، أيّ ما يُعادل 40 ليتر مياه في المتر المربّع، و5% من المعدل الموسميّ الكامل.