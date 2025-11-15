living cost indicators
عناوين الصحف ليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025

15
NOVEMBER
2025
الجمهورية
البخاري: لبنان مقبلٌ على خير كبير وفضيحة «بخ السمّ» تتفاعل وحراكات الحل تنتظر

اللواء
-إرتياح متزايد رسمي واقتصادي لخطوة القيادة السعودية تجاه لبنان
-إجراءات المركزي لتعزيز بيئة «الإمتثال المالي» .. واليونيفيل تدعو الإحتلال للإبتعاد خارج الخط الأزرق

الأخبار
-السعودية تعلن انفتاحاً اقتصادياً… ولبنان ينتظر الأفعال
-علامات استفهام حول قرارات الحكومة: «كازينو لبنان» مُهدَّد بالانهيار
-إسرائيل تروّض الجنوب بالاستبيانات: المساعدات بوّابةً للاحتلال المقنّع
-«المجلس المركزي» يخضع للإملاءات الأميركية: كل عملية بـ1000 دولار وما فوق تتطلّب تصريحاً تفصيلياً

الديار
-التجفيف المالي وإقفال “القرض الحسن” عنوان المواجهة المقبلة مع حزب الله
-إقتراح بتأجيل الإنتخابات النيابيّة سنة…
-توغلات «إسرائيليّة» جنوب سوريا…

