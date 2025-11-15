عناوين الصحف ليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025

A + A -

الجمهورية

البخاري: لبنان مقبلٌ على خير كبير وفضيحة «بخ السمّ» تتفاعل وحراكات الحل تنتظر

اللواء

-إرتياح متزايد رسمي واقتصادي لخطوة القيادة السعودية تجاه لبنان

-إجراءات المركزي لتعزيز بيئة «الإمتثال المالي» .. واليونيفيل تدعو الإحتلال للإبتعاد خارج الخط الأزرق

الأخبار

-السعودية تعلن انفتاحاً اقتصادياً… ولبنان ينتظر الأفعال

-علامات استفهام حول قرارات الحكومة: «كازينو لبنان» مُهدَّد بالانهيار

-إسرائيل تروّض الجنوب بالاستبيانات: المساعدات بوّابةً للاحتلال المقنّع

-«المجلس المركزي» يخضع للإملاءات الأميركية: كل عملية بـ1000 دولار وما فوق تتطلّب تصريحاً تفصيلياً

الديار

-التجفيف المالي وإقفال “القرض الحسن” عنوان المواجهة المقبلة مع حزب الله

-إقتراح بتأجيل الإنتخابات النيابيّة سنة…

-توغلات «إسرائيليّة» جنوب سوريا…