عناوين الصحف ليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025

الجمهورية
البخاري: لبنان مقبلٌ على خير كبير وفضيحة «بخ السمّ» تتفاعل وحراكات الحل تنتظر
اللواء
-إرتياح متزايد رسمي واقتصادي لخطوة القيادة السعودية تجاه لبنان
-إجراءات المركزي لتعزيز بيئة «الإمتثال المالي» .. واليونيفيل تدعو الإحتلال للإبتعاد خارج الخط الأزرق
الأخبار
-السعودية تعلن انفتاحاً اقتصادياً… ولبنان ينتظر الأفعال
-علامات استفهام حول قرارات الحكومة: «كازينو لبنان» مُهدَّد بالانهيار
-إسرائيل تروّض الجنوب بالاستبيانات: المساعدات بوّابةً للاحتلال المقنّع
-«المجلس المركزي» يخضع للإملاءات الأميركية: كل عملية بـ1000 دولار وما فوق تتطلّب تصريحاً تفصيلياً
الديار
-التجفيف المالي وإقفال “القرض الحسن” عنوان المواجهة المقبلة مع حزب الله
-إقتراح بتأجيل الإنتخابات النيابيّة سنة…
-توغلات «إسرائيليّة» جنوب سوريا…