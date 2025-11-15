living cost indicators
اسرار الصحف ليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025

15
NOVEMBER
2025
الجمهورية

جزم مرجعٌ سياسيّ أنّ الانتخابات ستكون بالقانون الحالي من دون التعديلات التي تطلبها الحكومة أو لن يكون هناك انتخابات.

سخر خبراء حزبيّون من استطلاع نُشِرَ أخيراً ووصفوه بالمضحك وأرقامه وهمية ولا علاقة له بالواقع.

اقترح مرجع سياسي إخضاع بعض الوزراء الطارئين على الحياة السياسية إلى دورات تدريب على اللياقة والأصول في السياسة والإعلام.

اللواء

وقعت مشادة عنيفة بين محافظ مدينة كبرى وقائد جهاز الاطفاء على خلفية عدم توفُّر مستلزمات العمل وتجميد حركة الآليات بسبب غياب عقود التأمين.

وصف مصدر نيابي أن الانتخابات المقبلة هي معركة كسر عظم تحت عنوان «تصغير الأحجام» ومنع الاحتكار النيابي الطائفي.

أبلغ مرجع رفيع زواره أن لبنان يتمسك بدور فرنسي وأوروبي للحدّ من حجم الضغوطات الأميركية غير المألوفة.

البناء

توقع مصدر دبلوماسي أن يتمّ إعلان إيقاف مهمة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى لبنان توماس برّاك بعد الفضيحة التي ترتبط بتورطه في المسار الإجرامي لقضية جيفري ابستين في ضوء الوثائق التي رفع الكونغرس عنها السريّة، وبعد ارتكابه أخطاء قانونية ودبلوماسية جسيمة بسبب الاستخفاف وعدم التمييز بين التحدّث في غرفة مغلقة والتحدّث للإعلام كمثل إعلانه ضم لبنان إلى سورية أو إعلانه أن لـ”إسرائيل” حق البقاء في المناطق اللبنانية المحتلة ومواصلة اعتداءاتها على لبنان وصولاً إلى تفسيره لانضمام الحكم الجديد في سورية إلى التحالف الدولي لقتال داعش بأنه يعني مساهمة سورية في الحرب مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس والتحالف الدولي يضم دولاً مثل تركيا ومصر أبلغت احتجاجها على توصيف برّاك لمهام التحالف. وقال المصدر ربما كان برّاك يقصد مساراً موازياً لإطار تعاون أميركي سوري إسرائيلي لهذه الأهداف وخلط الأمر بالتحالف الدولي. ويعتقد المصدر الدبلوماسي أن وصول السفير الأميركي الجديد ربما يكون التوقيت المناسب لكفّ يد برّاك وكفّ لسانه أيضاً.

تعكف سفارات غربية وعربية في بغداد على إعداد تقارير تفصيلية موثقة لإرسالها إلى عواصمها بناء على طلبات ملحّة لتفسير المشهد السياسي والحكومي بعد الانتخابات، خصوصاً في ظل مفاجآت من نوع ارتفاع نسبة المشاركين 15% إضافيّة عن الانتخابات السابقة عبر بلوغها نسبة 56% أي أن ما يقارب نسبة 30 % من إجمالي الذين اقترعوا في هذه الانتخابات هم إضافة جديدة بينما كان الاعتقاد أن النسبة سوف تنخفض بمثل هذه النسبة من منتخبي الدورة السابقة فتصل إلى 25% بدلاً من 41% ما يعني أن نسبة المشاركة جاءت ضعف المتوقع وتأثير ذلك على زيادة عدد المقاعد الشيعية ما يعني أن النسبة الأكبر من الزيادة جاءت في منتخبي الطائفة؛ والمفاجأة الثانية كانت تأثير هذه الزيادة بحصول فصائل المقاومة على عدد وازن من المقاعد أكبر مما كان لديها في الانتخابات السابقة وما يؤشر إليه ذلك من تصاعد وزن وتأثير هذه الفصائل في الرأي العام وقدرتها على التحشيد الانتخابي وصولاً إلى مشاركتها بترشيح نصف أعضاء لائحة رئيس الحكومة وتأثير ذلك على المشهد السياسي والحكومي وضمنه مستقبل العراق مع إيران وعلاقة كل ذلك بما كان يفترض أنها نتائج الحرب التي يعتقد الغرب والعرب أنها أضعفت إيران وقوى المقاومة.

 

