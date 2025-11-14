السفارة الأميركية أعلنت عن وصول السفير المعين ميشال عيسى إلى لبنان

A + A -

يسر السفارة الاميركية في بيروت ان تعلن عن وصول السفير المعين ميشال عيسى الى لبنان في 14 تشرين الثاني. يتمتع السفير عيسى بخبرة مهنية مرموقة في القطاع المصرفي، حيث أمضى عقدين من الزمن متفوقا في تداول العملات، وادارة قاعات التداول وقيادة مبادرات في مجال الائتمان والامتثال قبل ان ينتقل الى مسيرة ناجحة في قطاع السيارات.



فيما يلي السيرة الذاتية الرسمية للسفير المعين ميشال عيسى:



وصل السفير الاميركي المعين ميشال عيسى الى الجمهورية اللبنانية في 14 تشرين الثاني، 2025.



شغل سابقًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيوتن للاستثمار في نيوتن، نيو جيرسي، بعد مسيرة مصرفية متميزة امتدت لعشرين عامًا، شملت العمل في مدينتي نيويورك وباريس. في عام 1999، تقاعد من العمل المصرفي لمتابعة شغفه بالسيارات، حيث وظّف خبرته التجارية في قطاع صناعة السيارات.



وُلد في بيروت، لبنان، حيث أمضى طفولته المبكرة قبل أن ينتقل إلى باريس، فرنسا. حصل على شهادة دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) في الاقتصاد من جامعة باريس العاشرة نانتير. كما درس في كلية الدراسات العليا للبنوك في باريس.



يُعرف السفير المُعيّن عيسى بشغفه بالرياضة، حيث شارك في منافسات دولية في ألعاب القوى قبل أن يكرّس اهتمامه لرياضتي التنس والجولف. وهو متزوج ولديه ولدان، ويتحدث الفرنسية والعربية بطلاقة.