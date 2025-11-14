ليا صفا.. مفقودة!

A + A -

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– ليا مازن صفا (مواليد عام 2013، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 10-11-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة الغازية، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.