بخاري: لبنان مقبل على كل خير

14
NOVEMBER
2025
زار سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري صباحا، دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، والتقى النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، حيث تم عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها.

القصيفي

ورحب النقيب القصيفي بالسفير بخاري، مثمنا زيارته ودوره، منوها بما إضطلعت به المملكة "في دعم الجهد الذي أدى إلى وقف الحرب في لبنان من خلال رعايتها لمؤتمر الطائف الذي اثمر وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت بداية لمسار أنهى هذه الحرب"، آملا أن "تكثف المملكة مساعيها وتضاعف جهودها من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على الانطلاق وتمكينها من مواجهة الازمات المحدقة بوطننا".

بخاري

وأعرب السفير بخاري عن سعادته بلقاء مجلس النقابة، مشيدا بـ"دور النقابة الوطني والصحافي وروح المسؤولية التي تتحلى بها"، ولفت الى أن "لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له"، مشيرا الى أن "لبنان مقبل على خير كبير، ولست أرى تشاؤما".

وردا على سؤال، أكد بخاري أن المملكة "تقف إلى جانب لبنان وجميع اللبنانيين، وهي منفتحة على مكوناته كافة ويهمها استقراره وازدهاره، وهي تدعمه وستشهد الايام المقبلة انشاءالله نتائج هذا الدعم".

واذ أشار إلى ثوابت السياسة السعودية، أكد أن بلاده "هي مع حل الدولتين وتسخر كل امكاناتها للوصول اليه".

