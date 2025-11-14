القاضية عون: نحن في القرن الـ ٢١ يا سادة ولسنا في زمن العبودية!

A + A -

كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس وقالت:

في مقولة قديمة على ايام زمن العبودية بتقول:

<<الملك يملك الارض والشعب >>

الهيئة الجماعة الحاكمة تؤمن بهذه المقولة وتطبيقها وتعتبر ان اموال هذا الشعب المنهوب هو ملكها . وهيك بيتصرفوا في هذه الاموال على هواهم وعلى الرغم من حق المودعين القانوني الثابت باستعادة ودائعهم يقوم الحاكم الحالي سعيد بمنعهم من استعادتها وفقا للتعميم ١٦٩.حوالي خمسة طعون قدمت بوجه هذا التعميم وننتظر بفارغ الصبر ان يعيد مجلس الشورى الحق لأصحابه.

نحن في القرن ال٢١ يا سادة ولسنا في زمن العبودية. والى الشعب المستسلم والمنهوب .بوكرا يالانتخابات اذا بدك تنتخب نفس الطقم ما تلوم الا نفسك انتخب من يدافع فعلا عن حقوقك لا بالكلام انما بسن قوانين جديدة تحمي اموالك وجنى عمرك وبمبادرات جدية من شأنها ان تساهم في اعادة الودائع.