12 B.I.S SARL
"ولعت" بين ميشال معوض وبولا يعقوبيان...!

14
NOVEMBER
2025
كتب النائب ميشال معوض عبر اكس: ‏تقاطع قديم جديد بين ‎حزب الله، عبر منصّته ‎@BeirutReview وجيشه الإلكتروني، وبين النائبة بولا يعقوبيان عبر منصّة "المستقل" ‎@almostakel1 التابعة لها.

واضاف: تقاطع قديم جديد بين ميليشيا تتقن سياسة فرّق تسد، وبين "صاحبات" المصالح الضيّقة والسخيفة…

كلّها اجتمعت على استغلال كلام ‎رئيس الجمهورية وتحريفه في محاولة لاستهدافي واستهداف بعض الزملاء.

لكن الحقيقة تبقى ساطعة كما هي: اتهامات يطغى عليها طابع التفاهة والافتراء المفضوح، إلى حدّ أن "المصادر المطلعة" التي ادّعت، نقلاً عن نوّاب قيل إنهم كانوا حاضرين خلال مفاوضات لبنان مع ‎صندوق النقد الدولي، أنّ مواقفنا كانت "سلبية ومحرجة"، نسيت بكل بساطة أنّني لم أكن أصلاً في الولايات المتحدة آنذاك!

وختم كاتبا: يروحوا يخيطوا بغير هالمسلّة...

وارفق معوض تعليقه بصورتين نقلا عن المنصتين المذكورتين

