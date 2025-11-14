"ولعت" بين ميشال معوض وبولا يعقوبيان...!

كتب النائب ميشال معوض عبر اكس: تقاطع قديم جديد بين حزب الله، عبر منصّته @BeirutReview وجيشه الإلكتروني، وبين النائبة بولا يعقوبيان عبر منصّة "المستقل" @almostakel1 التابعة لها.
واضاف: تقاطع قديم جديد بين ميليشيا تتقن سياسة فرّق تسد، وبين "صاحبات" المصالح الضيّقة والسخيفة…
كلّها اجتمعت على استغلال كلام رئيس الجمهورية وتحريفه في محاولة لاستهدافي واستهداف بعض الزملاء.
لكن الحقيقة تبقى ساطعة كما هي: اتهامات يطغى عليها طابع التفاهة والافتراء المفضوح، إلى حدّ أن "المصادر المطلعة" التي ادّعت، نقلاً عن نوّاب قيل إنهم كانوا حاضرين خلال مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، أنّ مواقفنا كانت "سلبية ومحرجة"، نسيت بكل بساطة أنّني لم أكن أصلاً في الولايات المتحدة آنذاك!
وختم كاتبا: يروحوا يخيطوا بغير هالمسلّة...
وارفق معوض تعليقه بصورتين نقلا عن المنصتين المذكورتين