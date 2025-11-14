عقيص يؤكد ما قاله بعد انتقادات سُنّية: لماذا تعيبون على "القوات" سعيها لضم نواب مسلمين؟!

A + A -

رد النائب في تكتل القوات اللبنانية جورج عقيص على انتقادات قوية تعرض لها من نواب وإعلاميين سُنة، فكتب على "فايسبوك": يجهد البعض في تأويلي كلاماً عن الطائفة السنية الكريمة في قضاء زحلة (اسمه الرسمي الاداري قضاء زحلة وليس البقاع الأوسط) ويحاول هذا البعض الهجوم على القوات اللبنانية من خلال ما ادليت به في مقابلة تلفزيونية أجرتها معي الاعلامية رولا حداد الاسبوع الماضي على محطة المؤسسة اللبنانية للارسال حيث اكّدت ان نيّتنا كحزب هي ان نختار مرشحين من كل الطوائف يكونون جزءاً من تكتلنا وشركاء معنا في السياسة، بمن فيهم طبعاً المرشح السني.واضاف عقيص: يبدو ان هذا البعض (الضئيل فكراً وعدداً) وجدها مناسبةً للتحريض الشخصي عليّ وعلى حزب القوات اللبنانية.لذلك اقتضى مني الأمر التوضيح التالي:١- ان هذا البعض على ما يبدو لم يفهم بعد طبيعة النظام الانتخابي الجديد المعمول به منذ دورة انتخابات العام ٢٠١٨، حيث للجهات السياسية والاحزاب ان تنتظم في لوائح ترفد مرشحيها بحواصل انتخابية توصلها الى الندوة البرلمانية، بحيث يصبح من المنطقي لا بل من الحتمي ان تُعقد بين مرشحي اللائحة المدعومة من هذا الحزب او ذاك شراكة سياسية كاملة تترجم الشراكة الانتخابية. لا ان يصل نائب على لائحة حزبٍ ما ثم يخالفه التوجهات السياسية طوال اربع سنوات، ولن استفيض هنا اكثر حفاظاً على روابطي الشخصية مع من اعنيهم.٢- لطالما كان هناك على مدى عقودٍ من الزمن وحتى هذه اللحظة نواباً مسيحيين في تكتلات نيابية يرأسها مسلمون او في تكتلات نيابية حزبية ذات أغلبية إسلامية ساحقة.وتابع عقيص: نحن لا نخوّن هؤلاء النواب المسيحيين بل نحترم قراراتهم ومواقعهم، فلماذا يا ترى تخونون سلفاً من سيتعاون معنا من المرشحين المسلمين؟ولماذا تعيبون على القوات اللبنانية سعيها الى ضم نواباً مسلمين الى تكتلها النيابي، ولا ولم تعيبوا على الكتل النيابية ذات الطابع الإسلامي ضمها نواباً مسيحيين؟٣- لطالما انتقد هذا البعض القوات اللبنانية واتهمها بأنها تكوين حزبي طائفي من لون واحد، فكيف يسمح هذا البعض لنفسه ان ينتقد القوات لسعيها الى كسر هذه الصورة التي ينتقدها اساساً والى ان تكون حزب وطني جامععابر للطوائف؟٤- ان المرشح السني كما المرشح الشيعي على لائحة القوات اللبنانية القادمة في انتخابات ٢٠٢٦ سيكون شريكاً عزيزاً مكرماً، ابن بيئته ونسيجه الاجتماعي حتماً له حرية التصرف والتقدير مع اهله واخوانه، ولكنه ايضاً وبنفس القدر سيكون حتما سيادياً اصلاحياً يشارك القوات طموحها ببناء دولة خالية من السلاح والفساد.٥- واخيراً الى كل المتفجعين المحرضين ممن يعتبرون أنفسهم مرجعيات سنية في قضائي زحلة والبقاع الغربي أسدي هذه النصيحة: اهتموا بلوائحكم وتحالفوا في دوائركم مع مرشحين مسيحيين، فإن استطعتم ايصالهم الى مجلس النواب، اتحفونا بطريقة تعاونكم السياسي معهم، اما نحن فسنبني مع اخواننا السنة والشيعة والدروز من أبناء قضاء زحلة، سواء فاز مرشحوهم على لائحتنا ام لم يحالفهم الحظ، شراكة كاملة عنوانها الأمل بلبنان جديد وبغدٍ افضل.