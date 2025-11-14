living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 تشرين الثاني 2025

النهار: موفدة ماكرون تدعم الدور التفاوضي للميكانيزم... لا تمديد لتسجيل المغتربين والأزمة إلى انسداد

 

 

 

الأخبار: تسربيات العدو- تابع: إستعداد للحرب ورهان على قبول لبنان بنزع السلاح
إفشال محاولة قواتية للتلاعب بمهلة تسجيل المغتربين
جباليا: معركة إحياء المخيم

 

 


الديار: لبنان مُطالب بتقديم تنازلات خطيرة... وواشنطن تدرس السيناريوهات
براك: «تفكيك» حزب الله من دمشق

 

 


اللواء: وفد سعودي إلى بيروت لإعادة العلاقات التجارية بين البلدين
مستشارة ماكرون للبحث عن دور مفقود.. وشكوى أميركية ضد برِّي أمام ترامب!

 

 


البناء: واشنطن تستجيب جزئيا لطلبات تعديل قرار تفويض القوة الدولية من مجلس الأمن | الناخب العراقي عاقب التغييريين وأنصف مؤيدي الحشد والمقاومة وأسقط المقاطعة | جنبلاط يدعو السياسيين للتحقق من فرص الانسحاب الإسرائيلي قبل حديث الحياد

 

 

 

الجمهورية: عون: خيار التفاوض يعيد الإستقرار
لوجاندر: فرنسا ستعمل على تفعيل "الميكانيزم"

 

 

 

l'orient le jour: De Bsous à Aoukar en passant par New Jersey : Michel Issa, le pari de Trump au Liban

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يستعد لضربة استباقية لـ«حزب الله»

 

 


الأنباء الكويتية: التحضير لورقة إسلامية موحدة تؤكد على العيش المشترك تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان
وزير الداخلية يؤكد بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

