عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 تشرين الثاني 2025

النهار: موفدة ماكرون تدعم الدور التفاوضي للميكانيزم... لا تمديد لتسجيل المغتربين والأزمة إلى انسداد

الأخبار: تسربيات العدو- تابع: إستعداد للحرب ورهان على قبول لبنان بنزع السلاح

إفشال محاولة قواتية للتلاعب بمهلة تسجيل المغتربين

جباليا: معركة إحياء المخيم



الديار: لبنان مُطالب بتقديم تنازلات خطيرة... وواشنطن تدرس السيناريوهات

براك: «تفكيك» حزب الله من دمشق





اللواء: وفد سعودي إلى بيروت لإعادة العلاقات التجارية بين البلدين

مستشارة ماكرون للبحث عن دور مفقود.. وشكوى أميركية ضد برِّي أمام ترامب!





البناء: واشنطن تستجيب جزئيا لطلبات تعديل قرار تفويض القوة الدولية من مجلس الأمن | الناخب العراقي عاقب التغييريين وأنصف مؤيدي الحشد والمقاومة وأسقط المقاطعة | جنبلاط يدعو السياسيين للتحقق من فرص الانسحاب الإسرائيلي قبل حديث الحياد

الجمهورية: عون: خيار التفاوض يعيد الإستقرار

لوجاندر: فرنسا ستعمل على تفعيل "الميكانيزم"

l'orient le jour: De Bsous à Aoukar en passant par New Jersey : Michel Issa, le pari de Trump au Liban

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يستعد لضربة استباقية لـ«حزب الله»



الأنباء الكويتية: التحضير لورقة إسلامية موحدة تؤكد على العيش المشترك تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان

وزير الداخلية يؤكد بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها