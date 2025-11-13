حسن مراد: نبارك لمن يترشح على لوائح هؤلاء مرجعيتهم الميليشياوية!

A + A -

رد النائب حسن مراد على تصريحات النائب جورج عقيص، فكتب على وسائل التواصل الإجتماعي: "أتحفنا احد نواب البقاع الاوسط بتصريحه حول التحالفات في المنطقة وتحديدا الصوت السني فيها، منوهاً ان مرجعية المرشح السني على لائحتهم ستكون في معراب..

واضاف مراد: رغم اننا لم نعتد الحديث الطائفي او المذهبي ولكن للأسف يبدو ان غرور الزميل العزيز جعل سقف طموحاته مرتفعاً مصدقاً ان السنة في لبنان لا مرجعية لهم وبالتالي يقتضي الرد عليه كما يفهم، لذلك نبارك لمن يترشح على لوائح هؤلاء مرجعيتهم الميليشياوية وندعوهم إلى مراقبة تصويت الصوت السني في البقاع الأوسط يوم الاقتراع لانه سيكون هو الدرس والفيصل".