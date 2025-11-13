سلام: الشكر، كل الشكر للمملكة العربية السعودية

A + A -

عبّر رئيس الحكومة نواف سلام، في منشور على منصة "إكس"، عن "الشكر، كل الشكر للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره"، مثمّناً مبادرتها "بالإعلان عن الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية".



وأضاف سلام أن لبنان يقدّر "عالياً تقدير المملكة لجهود رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن أشقائه العرب، ومكافحته لتهريب المخدرات"، مؤكداً أن "لبنان يبقى الشقيق المخلص الوفيّ لإخوانه العرب الذين لم يترددوا يوماً في إظهار كل المحبة والدعم له".