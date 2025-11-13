مطالب لبنان مرفوضة!

A + A -

لا جواب بعد على طرح الرئيس عون بالتفاوض فوفق المصادر الدبلوماسية للجديد لا يزال اقتراح لبنان غير مكتمل لأن المطلوب هو طرح تفاوض مباشر مع اسرائيل عبر تمثيل سياسي لأن واشنطن كما يقول دبلوماسيوها علنا ، لا تريد أن تلعب دور الوسيط ولا تريد للتفاوض ان يحصل عبر الميكانيزم، بل ان يكون مباشرا ايضا.



أما مطالبة لبنان بانتزاع أي خطوة من اسرائيل كالانسحاب أو وقف الغارات فهي مطالبة مرفوضة من واشنطن وتل أبيب وانتظارها من دون القيام باي عمل او تقديم أي مقاربة جدية هو تضييع للوقت في مهلة أصبحت ضيقة جدا.



وفي المشهد الدولي، تحدثت مصادر الوفد الاميركي الذي التقى المسؤولين اللبنانيين عن تقييم الوفد للزيارة على انها حاسمة في مطالبها وحاسمة في المهلة التي اعطتها للبنان لتجفيف منابع تبييض الاموال وإلا فإن العقوبات ستطبق تباعا على اكثر من مستوى .

في الامن ليس لبنان بعيدا عن التصعيد التدريجي والعمليات الامنية المحددة والنوعية من حيث اختيار الاهداف. هذا التصعيد وضع في خطة الشهرين المقبلين وما بعدهما يبنى على الشيء مقتضاه.



