"الوفاء للمقاومة" ترفض المساعي الأميركية... وهذا ما جاء في البيان!

وجهت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، "تحية إكبار وعهد التزام بمواصلة النهج المقاوم، إلى أرواح كل الشهداء الأبرار في يوم شهيد حزب الله في 11/11 من كل عام"، مجددة في "ذكراهم العزم والتصميم على النهوض ببلدنا لبنان ليبقى سيدا محررا عصيا على الاحتلال والوصايات، ومواجها كل مؤامرات استدراجه مجددا للدخول إلى نفق العصر الإسرائيلي بتسويق ودعم من الإدارة الأمريكية الراعية للإرهاب والعدوان. والتحية والعهد موصولان حكما لأهلنا الشرفاء الأباة ولكل اللبنانيين الوطنيين الملتزمين حفظ السيادة الوطنية، والذين لا يبدلون مواقفهم والتزاماتهم تبعا للمصالح أو للضغوط".