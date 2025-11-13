بالصورة- شبكة دعارة في قبضة الأمن!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التّالـــــــــي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما جرائم الإتجار بالأشخاص وملاحقة شبكات الدّعارة وتوقيف من يديرونها، بتاريخ 4-11-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد هويّة سائق يعمل لدى شبكة تنشط في مجال الاتجار بالأشخاص على أساس الاستغلال الجنسي، بينما كان يقوم بإيصال فتاة من الجنسيّة السّورية إلى محلّة الحمرا، حيث قامت إحدى دوريّات المكتب بإلقاء القبض على الفتاة أثناء ممارستها أعمال الدعارة بالجرم المشهود.

كما بيّنت عمليّات الرّصد والمراقبة وتتبّع السّائق أنّ الشّبكة تعمل في بلدة المطيلب، وتمكّن المكتب من تحديد مكان وجود جميع أفرادها والفتيات اللّواتي يتم استغلالهن.

نتيجة لذلك، قامت دوريّات المكتب بتوقيف /11/ شخصًا (5 شبان و6 فتيات)، من بينهم رئيس الشّبكة ومعاونوه والفتيات المستغلّات، وتمّ ضبط كميّة من المواد المخدّرة، مبالغ ماليّة، ومفكّرة تتضمّن جدول عمل الفتيات، والموقوفون هم:

ي. ز. (مواليد 1978، سوري) رئيس الشّبكة، وهو من أصحاب السّوابق في مجال تسهيل الدّعارة.

ك. ح. (مواليد 1990، لبناني)

م. ق. (مواليد 1999، سوري)

ع. ع. (مواليد 1987، سوري)

أ. ع. (مواليد 1997، سوري)

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.

أُجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين، كما تمّ ختم الشّقتَين المستعملتَين من قبل الشّبكة بالشّمع الأحمر، عملاً بإشارة القضاء المختص.