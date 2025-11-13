living cost indicators
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها!

بحث وزير المالية ياسين جابر في موضوع المخصصات المالية التي يجري تحضيرها لمساعدة القوى العسكرية مع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وذلك في اجتماع عمل خصص لهذه الغاية في وزارة المالية، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي وفريق من المختصين في وزارة المالية والدفاع.

وقد ناقش المجتمعون سبل وآليات المساعدات وتركزت في أبرزها، تقديم مساعدات مالية لعائلات العسكريين الشهداء حيث تم الاتفاق على اعداد مشروع قانون في هذا الشأن، ومسألة دمج جميع الزيادات في اساس الراتب، حيث أبلغ الوزير جابر الوزير منسى أن البحث في هذه المسألة تجري دراسته من ضمن المعالجة التي تعدها وزارة المالية لجميع العاملين في القطاع العام".

وفي موضوع اعادة النظر بالتعويضات العائلية فقد تبلغ الوزير منسى ان وزارة المالية اعدت مشروع مرسوم برفعها بنسبة ٢٠ في المئة؜ وتم احالته الى مجلس الخدمة المدنية، كما وتدرس وزارة المالية امكانية رفع المساعدة المدرسية ١٠٠ في المئة؜ لأبناء العسكريين المتقاعدين أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية.

واتفق على تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع لدراسة واعداد مشاريع قوانين تتعلق بالاعتمادات المطلوبة المرتبطة بمساعدات السكن لعائلات الشهداء، وسداد المبالغ المتوجبة عن اشغال العقارات المستخدمة من قبل الجيش اللبناني ( استملاكات ووضع اليد) من العام ٢٠١٢ ولتاريخه.

{{article.title}}
