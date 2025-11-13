A + A -

واصل عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل دير مار شربل في سيدني – أستراليا، حيث جال في أرجاء الدير والصرح التربوي التابع له، بما في ذلك المدرسة المميَّزة التي تحتضن أكثر من ١٢٠٠ طالب، ومركز مار شربل لرعاية المسنّين الذي يستقبل حوالي ٧٠ من كبار أبناء الجالية اللبنانية.وعبّر عقل عن اعتزازه بما يمثّله هذا الحضور الروحي والتربوي والاجتماعي على بُعد ١٤ ألف كيلومتر من عنايا – جبيل، معتبرًا أنّ نجاح هذه المؤسّسات يشكّل امتدادًا لرسالة مار شربل ورسالة لبنان في الاغتراب.ويعود الفضل في هذا النجاح، كما أكد عقل، إلى جهود كلّ من:الأب الرئيس أسعد لحودمدير مدرسة مار شربل – القسم الثانوي: مايكل ساندروسيمدير مدرسة مار شربل – القسم الابتدائي: أنطوني القزّيوالآباء الأجلاء: أنطوان طعمة، وسيم كلاكش، طوني حوّاط، إيلي سماحة، حنّا البطي، وإيليّا عبّود.كما رافق المحامي وديع عقل في الزيارة والغداء والحوار كلٌّ من منسّقة سيدني في التيار الوطني الحرّ كلودين منصور جرمانوس، وعضو المجلس الوطني طوني طوق، وعدد من أعضاء الهيئة، حيث جرى التأكيد على دور هذه المؤسّسات في تعزيز ارتباط الجالية اللبنانية بجذورها الروحية والوطنية.