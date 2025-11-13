تحضّروا.. أمطارٌ وثلوج حتّى هذا التاريخ!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما يتوقع تساقط حبات البرد واحتمال تشكل السيول على بعض الطرق بخاصة في المناطق الشمالية ، ويتوقع تساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر ليلا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الخميس بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق البحر الأسود والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة، يؤدي الى طقس متقلب وماطر بغزارة أحيانا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، مع نشاط بسرعة الرياح وحدوث عواصف رعدية، يستمر تأثيره حتى فجر يوم الأحد حيث ينحسر تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23 درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الشمالية مترافقة ببرق و رعد ورياح ناشطة ، كما نحذر من تشكل السيول خلال الليل.

الجمعة:

غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما يتوقع تساقط حبات البرد واحتمال تشكل السيول على بعض الطرق بخاصة في المناطق الشمالية ، ويتوقع تساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر ليلا.

السبت:

غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتخللها حدوث بعض الانفراجات خلال النهار، كما تتساقط بعض الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2300 متر، تخف حدة الأمطار ليل السبت/الأحد.

الأحد:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 21 درجة، فوق الجبال من 11 الى 14 درجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,09

-ساعة غروب الشمس: 16,36