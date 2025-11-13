عناوين الصحف ليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: مسعى فرنسي لتثبيت آلية وقف النار... عون "يبرّئ" الحزب في جنوب الليطاني

الأخبار: إنتخابات العراق: السوداني يتقدم ولا يحسم

أميركا تطلب ولبنان يدقق في هوية كل من يصرف ألف دولار

حزب الله: إنذار أول للجميع

"سوليدر" جديدة في الديمان

الجمهورية: عون طرحنا التفاوض وننتظر الرد

الديار: عون يفضح لبنانيين يُشوّهون صورة وطنهم في الخارج: يبخّون السمّ ولا يرحمون أنفسهم!

لبنان ينتظر ردّ «اسرائيل» على خيار «التفاوض»

الانتخابات في مهبّ الريح بعد استعار معركة «المغتربين»

اللواء: عون ينتظر الردّ الإسرائيلي ويفترق عن منطق الحزب

وزير المال السوري يدعو اللبنانيين للاستثمار في بلاده.. والاحتلال يعرض بيع أراضٍ في الجنوب

البناء: الانتخابات العراقية: السوداني أولا والتنسيقي بيضة القبان وغياب نواب التغيير | القاهرة وأنقرة: ربط القوة الدولية والقرار الأممي حول غزة بالدولة الفلسطينية | عون: الانتخابات في موعدها… ولم نتسلم أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض

l'orient le jour: Paris réaffirme sa présence : Anne-Claire Legendre dépêchée au Liban

الشرق الأوسط السعودية: روبيو: نشر قوة دولية في غزة أمر حاسم للسماح بدخول مزيد من المساعدات

الأنباء الكويتية: عون:لم نتسلم رداً على «التفاوض» ومنطق القوة لم يعد ينفع